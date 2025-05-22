Помощь Украине — США проведут проверки расходов

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США проведут анализ всей помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. Генеральные инспекторы проверят все расходы.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Государственного департамента США.

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Рубио рассказал, что США проанализируют всю помощь Украине. По его словам, этим займутся генеральные инспекторы, которые рассмотрят все расходы.

"Если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляции, то мы обязательно этим займемся", — подчеркнул госсекретарь США.

В то же время он добавил, что сейчас главная цель Америки — прекратить боевые действия между Россией и Украиной. Рубио подчеркнул, что Вашингтон предоставил Киеву "чрезвычайную помощь", но теперь война должна закончиться.

"Нет военного решения этой войны. Она заканчивается только переговорным урегулированием, и чем быстрее она закончится, тем меньше людей погибнет, тем меньше денег будет потрачено и тем меньше будет разрушений", — заявил Рубио.

Напомним, Россия взломала тысячи камер наблюдения на пограничных переходах и железнодорожных станциях и следила за поставками оружия в Украину. Злоумышленники проникли в 10 000 камер.

В то же время 6 мая СМИ сообщали, кто принял решение об остановке помощи от США для Украины.