Помощь Украине — США проведут проверки расходов

США проанализируют всю помощь Украине — детали от Рубио
Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США проведут анализ всей помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. Генеральные инспекторы проверят все расходы.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Государственного департамента США.
США проведут анализ помощи Украине
Рубио рассказал, что США проанализируют всю помощь Украине. По его словам, этим займутся генеральные инспекторы, которые рассмотрят все расходы.
"Если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляции, то мы обязательно этим займемся", — подчеркнул госсекретарь США.
В то же время он добавил, что сейчас главная цель Америки — прекратить боевые действия между Россией и Украиной. Рубио подчеркнул, что Вашингтон предоставил Киеву "чрезвычайную помощь", но теперь война должна закончиться.
"Нет военного решения этой войны. Она заканчивается только переговорным урегулированием, и чем быстрее она закончится, тем меньше людей погибнет, тем меньше денег будет потрачено и тем меньше будет разрушений", — заявил Рубио.
Напомним, Россия взломала тысячи камер наблюдения на пограничных переходах и железнодорожных станциях и следила за поставками оружия в Украину. Злоумышленники проникли в 10 000 камер.
В то же время 6 мая СМИ сообщали, кто принял решение об остановке помощи от США для Украины.
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