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США покарають чиновників режиму Асада — в чому їх звинувачують

9 грудня 2024 05:17
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Уряд США збирається переслідувати чиновників Асада за злочини проти сирійців
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про намір уряду США притягнути до відповідальності осіб, які підтримували колишнього президента Сирії Башара Асада. Це стосується будь-яких високопоставлених державних службовців попереднього режиму. 

Таку заяву опубліковано на офіційному вебсайті уряду Сполучених Штатів

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Згідно із заявою Блінкена, ці особи будуть притягнені до відповідальності за злочини та жорстокості, вчинені проти сирійського народу, зокрема за застосування хімічної зброї. Блінкен наголосив на уважному спостереженні Вашингтона за ситуацією в регіоні.

"Ми підтримуватимемо міжнародні зусилля з притягнення режиму Асада та його прихильників до відповідальності за звірства та зловживання, скоєні проти сирійського народу, включаючи використання хімічної зброї та несправедливе утримання під вартою цивільних осіб", — заявив Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що Сполучені Штати рішуче підтримують мирний перехід влади до підзвітного сирійського уряду через інклюзивний процес під керівництвом Сирії. Протягом цього перехідного періоду сирійський народ має повне право вимагати збереження державних установ, відновлення ключових послуг і захисту вразливих громад.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував падіння режиму Асада в Сирії. Він наголосив, що подібний сценарій може чекати й на Росію.

Тим часом ситуація з двома військовими базами РФ в Сирії залишається невизначеною. Сам Башар Асад перебрався до Москви, а його уряд передає владу опозиції. 

США Ентоні Блінкен Сирія хімічна зброя війна

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