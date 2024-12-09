Правительство США собирается преследовать чиновников Асада за преступления против сирийцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении правительства США привлечь к ответственности лиц, поддерживавших бывшего президента Сирии Башара Асада. Это касается всех высокопоставленных государственных служащих предыдущего режима.

Такое заявление опубликовано на официальном вебсайте правительства Соединенных Штатов.

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Согласно заявлению Блинкена, эти лица будут привлечены к ответственности за преступления и жестокости, совершенные против сирийского народа, в частности, за применение химического оружия. Блинкен отметил внимательное наблюдение Вашингтона за ситуацией в регионе.

"Мы будем поддерживать международные усилия по привлечению режима Асада и его сторонников к ответственности за зверства и злоупотребления, совершенные против сирийского народа, включая использование химического оружия и несправедливое содержание под стражей гражданских лиц", — заявил Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что Соединенные Штаты решительно поддерживают мирный переход власти к подотчетному сирийскому правительству из-за инклюзивного процесса под руководством Сирии. В течение переходного периода сирийский народ имеет полное право требовать сохранения государственных учреждений, восстановления ключевых услуг и защиты уязвимых общин.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал падение режима Асада в Сирии. Он подчеркнул, что подобный сценарий может ожидать и Россию.

Между тем, ситуация с двумя военными базами РФ в Сирии остается неопределенной. Сам Башар Асад перебрался в Москву, а его правительство передает власти оппозиции.