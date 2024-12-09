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Бази РФ в Сирії "висять на волосині" — Асад втік до Москви

9 грудня 2024 04:47
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Росія може втратити військові бази в Сирії й це буде потужним іміджевим ударом
Російські війська в Сирії. Фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На цей момент ситуація з двома військовими базами РФ в Сирії залишається невизначеною. Сам Башар Асад перебрався до Москви, а його уряд передає владу опозиції. 

Про це повідомляє Reuters.

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Росія має авіабазу Хмеймім у сирійській провінції Латакія та військово-морську базу в Тартусі на узбережжі. Ці дві бази дуже важливі для РФ, зазначає Reuters, адже вони є плацдармом для доставки військових підрядників (в тому числі "вагнерівців") до Африки та з неї.

Військово-морський пост у Тартусі є стратегічно важливим, і його втрата стане серйозним ударом по здатності Росії впливати на події на Близькому Сході, у Середземномор’ї та Африці. Завод у Тартусі є єдиним середземноморським центром ремонту та поповнення сил Росії в регіоні. 

Поки що лідери сирійської опозиції погодилися гарантувати безпеку російських військових баз і дипломатичних установ у Сирії, стверджують джерела кремлівських інформаційних агентств.

Але у проросійських "військових експертів" є великі сумніви щодо можливості зберегти ці бази. 

Наприклад, популярний у Z-патріотів блогер Fighterbomber написав в Telegram, що можливо вже незабаром з бази почнуть евакуювати перші російські військові літаки.

Бази РФ в Сирії "висять на волосині" — Асад втік до Москви - фото 1
Повідомлення про евакуацію літаків РФ. Фото: Скриншот

А інший "військкор" та "аналітик" з каналу Рибарь песимістично дивиться на ситуацію з військовими базами. Стверджує, що вони зараз "висять на волосині" і всі домовленності у високих кабінетах нічого не важать для опозиції "на місцях".

Бази РФ в Сирії "висять на волосині" — Асад втік до Москви - фото 2
Повідомлення про ситуацію з силами РФ у Сирії. Фото: Скриншот

Куди подівся Асад

Точної й достеменної інформації про його місцезнаходження немає. Проте представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що Асад з родиною зараз у Москві.

Бази РФ в Сирії "висять на волосині" — Асад втік до Москви - фото 3
Повідомлення про місцезнаходження Асада. Фото: Скриншот

 Самі росіяни саркастично сприйняли подібну інформацію. В коментарях на прокремлівських Telegram-каналах вже жартують, що Асада підселять до Януковича в Ростов. 

Бази РФ в Сирії "висять на волосині" — Асад втік до Москви - фото 4
Реакція росіян на втечу до Москви Асада. Фото: Скриншот

Нагадаємо, Башар аль-Асад був лідером Сирії 24 роки, з яких половину часу країна переживала постійні конфлікти. Відомо, що в ніч на 8 грудня він залишив країну, а повстанці захопили Дамаск.

Також ми розповідали, що у Дамаску розграбували приватну резиденцію нещодавно скинутого диктатора Башара Асада. Повстанці виносили меблі, а також топтали портрети усунутого від влади правителя.

російські війська опозиція Сирія повстанці війна схід

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