Россия может потерять военные базы в Сирии, и это будет мощным имиджевым ударом

Российские войска в Сирии. Фото: росСМИ

В настоящее время ситуация с двумя военными базами РФ в Сирии остается неопределенной. Сам Башар Асад перебрался в Москву, а его правительство передает власть оппозиции.

Об этом сообщает Reuters.

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Что будет с базами России в Сирии

У России есть авиабаза Хмеймим в сирийской провинции Латакия и военно-морская база в Тартусе на побережье. Эти две базы очень важны для РФ, отмечает Reuters, ведь они — плацдарм для доставки военных подрядчиков (в том числе "вагнеровцев") в Африку и из нее.

Военно-морской пост в Тартусе стратегически важен, и его потеря станет серьезным ударом по способности России влиять на события на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Африке. Завод в Тартусе является единственным средиземноморским центром по ремонту и пополнению сил России в регионе.

Пока лидеры сирийской оппозиции согласились обеспечить безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии, утверждают источники кремлевских информационных агентств.

Но у пророссийских "военных экспертов" есть большие сомнения в возможности сохранить эти базы.

К примеру, популярный у Z-патриотов блоггер Fighterbomber написал в Telegram, что возможно уже вскоре с базы начнут эвакуировать первые российские военные самолеты.

Сообщение об эвакуации самолетов РФ. Фото: Скриншот

А другой "военкор" и "аналитик" канала Рыбарь пессимистично смотрит на ситуацию с военными базами. Утверждает, что они сейчас "висят на волоске" и все договоренности в высоких кабинетах ничего не стоят для оппозиции "на местах".

Уведомление о ситуации с силами РФ в Сирии. Фото: Скриншот

Куда девался Асад

Точной и подлинной информации о его местонахождении нет. Однако представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Асад с семьей сейчас находится в Москве.

Сообщение о местонахождении Асада. Фото: Скриншот

Сами россияне саркастически восприняли подобную информацию. В комментариях на прокремлевских Telegram-каналах уже шутят, что Асада подселят к Януковичу в Ростов.

Реакция россиян на побег в Москву Асада. Фото: Скриншот

Напомним, Башар аль-Асад был лидером Сирии 24 года, из которых половину времени страна переживала постоянные конфликты. Известно, что в ночь на 8 декабря он покинул страну, а повстанцы захватили Дамаск.

Также мы рассказывали, что в Дамаске разграбили частную резиденцию недавно свергнутого диктатора Башара Асада. Повстанцы выносили мебель, а также топтали портреты отстраненного от власти правителя.