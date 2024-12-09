Россия может потерять военные базы в Сирии, и это будет мощным имиджевым ударом

Базы РФ в Сирии "висят на волоске" — Асад сбежал в Москву
В настоящее время ситуация с двумя военными базами РФ в Сирии остается неопределенной. Сам Башар Асад перебрался в Москву, а его правительство передает власть оппозиции.
Об этом сообщает Reuters.
Что будет с базами России в Сирии
У России есть авиабаза Хмеймим в сирийской провинции Латакия и военно-морская база в Тартусе на побережье. Эти две базы очень важны для РФ, отмечает Reuters, ведь они — плацдарм для доставки военных подрядчиков (в том числе "вагнеровцев") в Африку и из нее.
Военно-морской пост в Тартусе стратегически важен, и его потеря станет серьезным ударом по способности России влиять на события на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Африке. Завод в Тартусе является единственным средиземноморским центром по ремонту и пополнению сил России в регионе.
Пока лидеры сирийской оппозиции согласились обеспечить безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии, утверждают источники кремлевских информационных агентств.
Но у пророссийских "военных экспертов" есть большие сомнения в возможности сохранить эти базы.
К примеру, популярный у Z-патриотов блоггер Fighterbomber написал в Telegram, что возможно уже вскоре с базы начнут эвакуировать первые российские военные самолеты.
А другой "военкор" и "аналитик" канала Рыбарь пессимистично смотрит на ситуацию с военными базами. Утверждает, что они сейчас "висят на волоске" и все договоренности в высоких кабинетах ничего не стоят для оппозиции "на местах".
Куда девался Асад
Точной и подлинной информации о его местонахождении нет. Однако представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Асад с семьей сейчас находится в Москве.
Сами россияне саркастически восприняли подобную информацию. В комментариях на прокремлевских Telegram-каналах уже шутят, что Асада подселят к Януковичу в Ростов.
Напомним, Башар аль-Асад был лидером Сирии 24 года, из которых половину времени страна переживала постоянные конфликты. Известно, что в ночь на 8 декабря он покинул страну, а повстанцы захватили Дамаск.
Также мы рассказывали, что в Дамаске разграбили частную резиденцию недавно свергнутого диктатора Башара Асада. Повстанцы выносили мебель, а также топтали портреты отстраненного от власти правителя.
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