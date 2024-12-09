Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Базы РФ в Сирии "висят на волоске" — Асад сбежал в Москву arrow

Базы РФ в Сирии "висят на волоске" — Асад сбежал в Москву

9 декабря 2024 04:47
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Россия может потерять военные базы в Сирии, и это будет мощным имиджевым ударом
Российские войска в Сирии. Фото: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В настоящее время ситуация с двумя военными базами РФ в Сирии остается неопределенной. Сам Башар Асад перебрался в Москву, а его правительство передает власть оппозиции.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Что будет с базами России в Сирии

У России есть авиабаза Хмеймим в сирийской провинции Латакия и военно-морская база в Тартусе на побережье. Эти две базы очень важны для РФ, отмечает Reuters, ведь они — плацдарм для доставки военных подрядчиков (в том числе "вагнеровцев") в Африку и из нее.

Военно-морской пост в Тартусе стратегически важен, и его потеря станет серьезным ударом по способности России влиять на события на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Африке. Завод в Тартусе является единственным средиземноморским центром по ремонту и пополнению сил России в регионе.

Пока лидеры сирийской оппозиции согласились обеспечить безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии, утверждают источники кремлевских информационных агентств.

Но у пророссийских "военных экспертов" есть большие сомнения в возможности сохранить эти базы.

К примеру, популярный у Z-патриотов блоггер Fighterbomber написал в Telegram, что возможно уже вскоре с базы начнут эвакуировать первые российские военные самолеты.

Базы РФ в Сирии "висят на волоске" - Асад сбежал в Москву - фото 1
Сообщение об эвакуации самолетов РФ. Фото: Скриншот

А другой "военкор" и "аналитик" канала Рыбарь пессимистично смотрит на ситуацию с военными базами. Утверждает, что они сейчас "висят на волоске" и все договоренности в высоких кабинетах ничего не стоят для оппозиции "на местах".

Базы РФ в Сирии "висят на волоске" - Асад сбежал в Москву - фото 2
Уведомление о ситуации с силами РФ в Сирии. Фото: Скриншот

Куда девался Асад

Точной и подлинной информации о его местонахождении нет. Однако представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Асад с семьей сейчас находится в Москве.

Базы РФ в Сирии "висят на волоске" - Асад сбежал в Москву - фото 3
Сообщение о местонахождении Асада. Фото: Скриншот

Сами россияне саркастически восприняли подобную информацию. В комментариях на прокремлевских Telegram-каналах уже шутят, что Асада подселят к Януковичу в Ростов.

Базы РФ в Сирии "висят на волоске" - Асад сбежал в Москву - фото 4
Реакция россиян на побег в Москву Асада. Фото: Скриншот

Напомним, Башар аль-Асад был лидером Сирии 24 года, из которых половину времени страна переживала постоянные конфликты. Известно, что в ночь на 8 декабря он покинул страну, а повстанцы захватили Дамаск.

Также мы рассказывали, что в Дамаске разграбили частную резиденцию недавно свергнутого диктатора Башара Асада. Повстанцы выносили мебель, а также топтали портреты отстраненного от власти правителя.

российские войска оппозиция Сирия повстанцы війна восток

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:47 Базы РФ в Сирии "висят на волоске" — Асад сбежал в Москву

04:25 Харьков сегодня весь день без света — уже известны графики

03:47 Луганск через 10 лет — ИИ "предсказал" вид города

03:26 В "Азове" нужны люди, умеющие вести соцсети — вакансия

03:06 Совершенно ненадежный союзник — Жорин о провале РФ в Сирии

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

03:00 Сегодня понадобится зонтик — прогноз синоптиков для Киева

02:36 Чиновник в Шотландии домогался украинских беженок

02:05 Часы без света — графики отключений во Львове на сегодня

01:55 Рождественские ярмарки Дублина увлекают уютом — фоторепортаж

01:32 Мужчина воевал на Херсонщине на стороне окупантов — что решил суд

04:47 Базы РФ в Сирии "висят на волоске" — Асад сбежал в Москву

04:25 Харьков сегодня весь день без света — уже известны графики

03:47 Луганск через 10 лет — ИИ "предсказал" вид города

03:26 В "Азове" нужны люди, умеющие вести соцсети — вакансия

03:06 Совершенно ненадежный союзник — Жорин о провале РФ в Сирии

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

03:00 Сегодня понадобится зонтик — прогноз синоптиков для Киева

02:36 Чиновник в Шотландии домогался украинских беженок

02:05 Часы без света — графики отключений во Львове на сегодня

01:55 Рождественские ярмарки Дублина увлекают уютом — фоторепортаж

01:32 Мужчина воевал на Херсонщине на стороне окупантов — что решил суд

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие