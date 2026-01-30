Протести ICE out у США — люди проти дій міграційної служби

Протести "ICE out" у США. Фото: REUTERS/Tim Evans

Після стрілянини в Міннеаполісі США сколихнули протести "ICE out". Американці протестують проти дій міграційної служби після того, як агенти застрелили чоловіка.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук в ефірі Вечір.LIVE.

Протести у США спалахнули проти дій міграційної служби ICE після стрілянини в місті Міннеаполіс (штат Міннесота). Там агенти ICE застрелили чоловіка.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, інцидент пояснюють самообороною, однак саме це вбивство стало тригером акцій протесту з гаслом "ICE out". Подібні демонстрації відбулися не лише в Міннесоті, а й в інших штатах, зокрема в Юті.

Президент США Дональд Трамп поклав відповідальність за протести на демократичну владу Міннесоти, звинувативши її у відмові співпрацювати з ICE щодо видачі нелегальних мігрантів. На тлі подій до протестів публічно долучаються відомі діячі культури та Голлівуду, заявляючи про небезпечний і кризовий період в історії країни.

Нагадаємо, раніше Трамп підтримав силовиків, які застрелили чоловіка під час імміграційної операції. Президент виклав у соцмережу фото нібито зброї жертви.

Однак сотні людей вийшли на вулиці, вимагаючи справедливого розслідування. Водії масово сигналять, а учасники демонстрації скандують або тримають плакати з гаслом "Забирайтеся геть, ICE!".