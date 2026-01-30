Протесты ICE out в США — люди против действий миграционной службы

Протесты "ICE out" в США. Фото: REUTERS/Tim Evans

После стрельбы в Миннеаполисе США всколыхнули протесты "ICE out". Американцы протестуют против действий миграционной службы после того, как агенты застрелили мужчину.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Протесты "ICE out" в США

Протесты в США вспыхнули против действий миграционной службы ICE после стрельбы в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Там агенты ICE застрелили мужчину.

По данным Министерства внутренней безопасности США, инцидент объясняют самообороной, однако именно это убийство стало триггером акций протеста с лозунгом "ICE out". Подобные демонстрации состоялись не только в Миннесоте, но и в других штатах, в частности в Юте.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за протесты на демократическую власть Миннесоты, обвинив ее в отказе сотрудничать с ICE по выдаче нелегальных мигрантов. На фоне событий к протестам публично присоединяются известные деятели культуры и Голливуда, заявляя об опасном и кризисном периоде в истории страны.

Напомним, ранее Трамп поддержал силовиков, которые застрелили мужчину во время иммиграционной операции. Президент выложил в соцсеть фото якобы оружия жертвы.

Однако сотни людей вышли на улицы, требуя справедливого расследования. Водители массово сигналят, а участники демонстрации скандируют или держат плакаты с лозунгом "Убирайтесь вон, ICE!".