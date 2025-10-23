Відео
Головна Новини дня США не продають зброю Україні, — Трамп

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 05:10
Оновлено: 06:10
Трамп заявив, що США не продають Україні зброю
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що США не продають свою зброю Україні. Навпаки, Вашингтон продає її НАТО, і безпосередньо Альянс вже може роботи з нею все, що завгодно. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Читайте також:

Що сказав Трамп про продаж американської зброї Україні

Американській лідер наголосив, що США змінили підхід і зараз все відбувається не так, як за часів колишнього президента Джо Байдена.

"Це відрізняється від того, що було раніше з Байденом. Він віддав Україні зброї та готівки на 350 мільярдів доларів прямо в руки. І це було дуже нерозумно, але ми продаємо її НАТО. І теоретично ви можете робити з нею все, що завгодно. Це не обов’язково має бути Україна, але, мабуть, це так, здебільшого", — сказав Трамп.

Нагадаємо, на запитання щодо передачі ракет Tomahawk Україні, Трамп відповів, що для їх запуску потрібні інтенсивні навчання, що триватимуть щонайменше 6 місяців.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Кремля Володимир Путін боїться можливої передачі Tomahawk Україні.

США НАТО зброя Дональд Трамп Україна війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
