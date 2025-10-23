Трамп заявил, что США не продают Украине оружие

США не продают оружие Украине, — Трамп
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США не продают свое оружие Украине. Наоборот, Вашингтон продает его НАТО, и непосредственно Альянс уже может делать с ним все, что угодно.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Что сказал Трамп о продаже американского оружия Украине
Американской лидер подчеркнул, что США изменили подход и сейчас все происходит не так, как во времена бывшего президента Джо Байдена.
"Это отличается от того, что было раньше с Байденом. Он отдал Украине оружия и наличности на 350 миллиардов долларов прямо в руки. И это было очень глупо, но мы продаем его НАТО. И теоретически вы можете делать с ней все, что угодно. Это не обязательно должна быть Украина, но, видимо, это так, в основном", — сказал Трамп.
Напомним, на вопрос о передаче ракет Tomahawk Украине, Трамп ответил, что для их запуска нужны интенсивные учения, которые продлятся не менее 6 месяцев.
Также недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин боится возможной передачи Tomahawk Украине.
