Трамп заявил, что США не продают Украине оружие

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США не продают свое оружие Украине. Наоборот, Вашингтон продает его НАТО, и непосредственно Альянс уже может делать с ним все, что угодно.

Что сказал Трамп о продаже американского оружия Украине

Американской лидер подчеркнул, что США изменили подход и сейчас все происходит не так, как во времена бывшего президента Джо Байдена.

"Это отличается от того, что было раньше с Байденом. Он отдал Украине оружия и наличности на 350 миллиардов долларов прямо в руки. И это было очень глупо, но мы продаем его НАТО. И теоретически вы можете делать с ней все, что угодно. Это не обязательно должна быть Украина, но, видимо, это так, в основном", — сказал Трамп.

Напомним, на вопрос о передаче ракет Tomahawk Украине, Трамп ответил, что для их запуска нужны интенсивные учения, которые продлятся не менее 6 месяцев.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин боится возможной передачи Tomahawk Украине.