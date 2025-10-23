Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США не продают оружие Украине, — Трамп

США не продают оружие Украине, — Трамп

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 05:10
обновлено: 06:10
Трамп заявил, что США не продают Украине оружие
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США не продают свое оружие Украине. Наоборот, Вашингтон продает его НАТО, и непосредственно Альянс уже может делать с ним все, что угодно. 

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Трамп о продаже американского оружия Украине

Американской лидер подчеркнул, что США изменили подход и сейчас все происходит не так, как во времена бывшего президента Джо Байдена.

"Это отличается от того, что было раньше с Байденом. Он отдал Украине оружия и наличности на 350 миллиардов долларов прямо в руки. И это было очень глупо, но мы продаем его НАТО. И теоретически вы можете делать с ней все, что угодно. Это не обязательно должна быть Украина, но, видимо, это так, в основном", — сказал Трамп.

Напомним, на вопрос о передаче ракет Tomahawk Украине, Трамп ответил, что для их запуска нужны интенсивные учения, которые продлятся не менее 6 месяцев.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин боится возможной передачи Tomahawk Украине.

США НАТО оружие Дональд Трамп Украина война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации