США навмисно створили суперечку між Зеленським і Трампом

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Лідер німецької партії ХДС та можливий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що "конфлікт", який виник під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому, був навмисно ініційований американською стороною. Він назвав це тривожним сигналом.

Про це повідомляє AFP у понеділок, 3 березня.

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"На мою думку, це була не спонтанна реакція на коментарі Зеленського, а, очевидно, навмисна ескалація на цій зустрічі в Овальному кабінеті", — зазначив Мерц.

Окрім того, він зазначив, що суперечка між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом є частиною поточної стратегії поведінки американської влади.

"Існує певна послідовність у низці подій останніх тижнів і місяців, яку ми наразі спостерігаємо з боку Вашингтона, включно з появою американської делегації на Мюнхенській безпековій конференції", — зазначив Мерц.

За словами німецького політика, це є тривожним сигналом для європейців і їхньої обороноздатності.

Мерц наголосив на тому, що найближчі роки й десятиліття Європі доведеться робити набагато більше для власної безпеки. Водночас він виступає за те, щоб "утримати американців в Європі", сказано в матеріалі.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що він відкритий до відновлення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема й щодо угоди про рідкісноземельні копалини.

А президент Фінляндії Олександр Стубб запропонував незвичайний спосіб вирішення міжнародних конфліктів лідерам світу — Дональду Трампу та Володимиру Зеленському.