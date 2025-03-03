США намеренно создали спор между Зеленским и Трампом

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Лидер немецкой партии ХДС и возможный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что "конфликт", который возник во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, был намеренно инициирован американской стороной. Он назвал это тревожным сигналом.

Об этом сообщает AFP в понедельник, 3 марта.

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"По моему мнению, это была не спонтанная реакция на комментарии Зеленского, а, очевидно, намеренная эскалация на этой встрече в Овальном кабинете", — отметил Мерц.

Кроме того, он отметил, что спор между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом является частью текущей стратегии поведения американской власти.

"Существует определенная последовательность в ряде событий последних недель и месяцев, которую мы сейчас наблюдаем со стороны Вашингтона, включая появление американской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности", — отметил Мерц.

По словам немецкого политика, это является тревожным сигналом для европейцев и их обороноспособности.

Мерц отметил, что ближайшие годы и десятилетия Европе придется делать гораздо больше для собственной безопасности. В то же время он выступает за то, чтобы "удержать американцев в Европе", сказано в материале.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что он открыт к возобновлению переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, в том числе и по соглашению о редкоземельных ископаемых.

А президент Финляндии Александр Стубб предложил необычный способ решения международных конфликтов лидерам мира — Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.