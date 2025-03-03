Президент Фінляндії придумав, як "помирити" Трампа та Зеленського
Нещодавно Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у Вашингтоні, які завершились їхнім "конфліктом". Після цього президент Фінляндії Олександр Стубб запропонував незвичайний спосіб їх примирення.
Про це повідомляє Bloomberg TV, передають Новини.LIVE.
Як можна вирішити "конфлікт" Зеленського та Трампа
За словами Стубба, варто дати собі можливість розслабитися і подолати напругу, скориставшись традиційним фінським методом — відвідати сауну.
Стубб запропонував політикам зробити глибокий вдих, прийняти холодну ванну, а потім відпочити в сауні. Тільки після цього, на його думку, вони зможуть повернутися за стіл переговорів, знову готові до конструктивного діалогу.
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що він відкритий до відновлення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема й щодо угоди про рідкісноземельні копалини.
Також Трамп похвалився, що "не віддав" жодної української землі російському диктатору Володимиру Путіну.
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