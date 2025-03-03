Президент Фінляндії придумав, як "помирити" Трампа та Зеленського

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: REUTERS

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у Вашингтоні, які завершились їхнім "конфліктом". Після цього президент Фінляндії Олександр Стубб запропонував незвичайний спосіб їх примирення.

Про це повідомляє Bloomberg TV, передають Новини.LIVE.

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За словами Стубба, варто дати собі можливість розслабитися і подолати напругу, скориставшись традиційним фінським методом — відвідати сауну.

Стубб запропонував політикам зробити глибокий вдих, прийняти холодну ванну, а потім відпочити в сауні. Тільки після цього, на його думку, вони зможуть повернутися за стіл переговорів, знову готові до конструктивного діалогу.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що він відкритий до відновлення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема й щодо угоди про рідкісноземельні копалини.

Також Трамп похвалився, що "не віддав" жодної української землі російському диктатору Володимиру Путіну.