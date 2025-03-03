Президент Финляндии придумал, как "помирить" Трампа и Зеленского

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: REUTERS

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне, которые завершились их "конфликтом". После этого президент Финляндии Александр Стубб предложил необычный способ их примирения.

Об этом сообщает Bloomberg TV, передают Новини.LIVE.

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По словам Стубба, стоит дать себе возможность расслабиться и преодолеть напряжение, воспользовавшись традиционным финским методом — посетить сауну.

Стубб предложил политикам сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, а затем отдохнуть в сауне. Только после этого, по его мнению, они смогут вернуться за стол переговоров, вновь готовые к конструктивному диалогу.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что он открыт к возобновлению переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, в том числе и по соглашению о редкоземельных ископаемых.

Также Трамп похвастался, что "не отдал" ни одной украинской земли российскому диктатору Владимиру Путину.