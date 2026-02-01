Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США накрила потужна зимова буря — скасовано тисячі авіарейсів

США накрила потужна зимова буря — скасовано тисячі авіарейсів

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 07:29
В США через снігопади скасували тисячі авіарейсів — що відомо
Людина прибирає сніг зі свого автомобіля в Нью-Йорку, США. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки накрили потужні снігопади. Відтак, зимова буря спричинила масові перебої в авіасполученні — скасовано тисячі авіарейсів.

Про це інформує ABC News.

Реклама
Читайте також:

США охопили сильні снігопади — яка ситуація з авіасполученням

Через негоду в США вже скасовано більш ніж дві тисячі авіарейсів.

Зазначається, що цими вихідними десятки мільйонів американців постраждали від чергового зимового шторму, який додав ще більше снігу до суворої погоди, що з минулого тижня вже спричинила загибель понад 100 людей.

Як відомо, негода стрімко набрала обертів в суботу, 31 січня, поблизу узбережжя Кароліни в Атлантичному океані. Посилення вітру та інтенсивні опади швидко переросли у сильну заметіль. 

Перші снігопади зафіксували ще напередодні у східних районах Теннессі, обох Каролінах та на півдні Вірджинії. У північно-східній частині Теннессі випало до 8 сантиметрів снігу.

Сильні, а в деяких випадках і екстремальні, холоди цими вихідними поширяться аж до узбережжя Мексиканської затоки.

У Флориді діє попередження про екстремальні холоди на недільний ранок, де температура повітря може досягти верхньої позначки в -10 °C у Вест-Палм-Біч, а в Орландо може опуститися до -12 °C. У Джексонвіллі також у неділю вранці можливе зниження температури до -9 °C, а в Таллахассі — до -10 °C.

Окрім снігопадів, синоптики фіксують рекордно низькі температури.

Прогнозується, що у неділю, 1 лютого, інтенсивність снігопадів дещо зменшиться. Однак холодна погода на сході США, ймовірно, утримається протягом усього наступного тижня.

Нещодавно ми повідомляли, що в США фіксуються масштабні снігопади, крижаний дощ і різке похолодання.

Раніше ми інформували, що Америку охопив зимовий шторм "Ферн", спричинивши масштабну кризу.

погода США зима морози снігопад
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації