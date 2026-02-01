В США через снігопади скасували тисячі авіарейсів — що відомо

Людина прибирає сніг зі свого автомобіля в Нью-Йорку, США. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки накрили потужні снігопади. Відтак, зимова буря спричинила масові перебої в авіасполученні — скасовано тисячі авіарейсів.

Про це інформує ABC News.

США охопили сильні снігопади — яка ситуація з авіасполученням

Через негоду в США вже скасовано більш ніж дві тисячі авіарейсів.

Зазначається, що цими вихідними десятки мільйонів американців постраждали від чергового зимового шторму, який додав ще більше снігу до суворої погоди, що з минулого тижня вже спричинила загибель понад 100 людей.

Як відомо, негода стрімко набрала обертів в суботу, 31 січня, поблизу узбережжя Кароліни в Атлантичному океані. Посилення вітру та інтенсивні опади швидко переросли у сильну заметіль.

Перші снігопади зафіксували ще напередодні у східних районах Теннессі, обох Каролінах та на півдні Вірджинії. У північно-східній частині Теннессі випало до 8 сантиметрів снігу.

Сильні, а в деяких випадках і екстремальні, холоди цими вихідними поширяться аж до узбережжя Мексиканської затоки.

У Флориді діє попередження про екстремальні холоди на недільний ранок, де температура повітря може досягти верхньої позначки в -10 °C у Вест-Палм-Біч, а в Орландо може опуститися до -12 °C. У Джексонвіллі також у неділю вранці можливе зниження температури до -9 °C, а в Таллахассі — до -10 °C.

Окрім снігопадів, синоптики фіксують рекордно низькі температури.

Прогнозується, що у неділю, 1 лютого, інтенсивність снігопадів дещо зменшиться. Однак холодна погода на сході США, ймовірно, утримається протягом усього наступного тижня.

