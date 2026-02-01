В США из-за снегопадов отменили тысячи авиарейсов — что известно

Человек убирает снег со своего автомобиля в Нью-Йорке, США. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки накрыли мощные снегопады. Следовательно, зимняя буря вызвала массовые перебои в авиасообщении — отменены тысячи авиарейсов.

Об этом информирует ABC News.

США охватили сильные снегопады — какая ситуация с авиасообщением

Из-за непогоды в США уже отменены более двух тысяч авиарейсов.

Отмечается, что в эти выходные десятки миллионов американцев пострадали от очередного зимнего шторма, который добавил еще больше снега к суровой погоде, которая с прошлой недели уже привела к гибели более 100 человек.

Как известно, непогода стремительно набрала обороты в субботу, 31 января, вблизи побережья Каролины в Атлантическом океане. Усиление ветра и интенсивные осадки быстро переросли в сильную метель.

Первые снегопады зафиксировали еще накануне в восточных районах Теннесси, обеих Каролинах и на юге Вирджинии. В северо-восточной части Теннесси выпало до 8 сантиметров снега.

Сильные, а в некоторых случаях и экстремальные, холода в эти выходные распространятся вплоть до побережья Мексиканского залива.

Во Флориде действует предупреждение об экстремальных холодах на воскресное утро, где температура воздуха может достичь верхней отметки в -10 °C в Вест-Палм-Бич, а в Орландо может опуститься до -12 °C.В Джексонвилле также в воскресенье утром возможно снижение температуры до -9 °C, а в Таллахассе — до -10 °C.

Кроме снегопадов, синоптики фиксируют рекордно низкие температуры.

Прогнозируется, что в воскресенье, 1 февраля, интенсивность снегопадов несколько уменьшится. Однако холодная погода на востоке США, вероятно, сохранится в течение всей следующей недели.

