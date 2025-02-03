США надали Україні лише половину обіцяної допомоги

Військова допомога від США. Фото: Мілітарний

Сполучені Штати до листопада 2024 року надали Україні лише половину військової допомоги, яку Вашингтон пообіцяв виділити з американських запасів зброї. Варто зазначити, що затримка допомоги відбувалася і після того, як її надання було затверджене.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 3 лютого.

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"За словами двох помічників конгресменів, американського чиновника і законодавця, які ознайомили нас з даними, до листопада було поставлено лише близько половини від загальної суми в доларах, яку США пообіцяли виділити у 2024 році з американських запасів", — пише Reuters.

Також джерела видання розповіли, що Україна на початок грудня 2024-го отримала лише 30% бронемашин.

Варто зазначити, що США є найбільшим донором військової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Вашингтон надав Україні сучасне озброєння, у тому числі HIMARS, системи ППО Patriot, бойові машини Bradley, танки Abrams, а також далекобійні ракети ATACMS.

Раніше ми повідомляли, що закупівля Чехією снарядів для України опинилася під загрозою через опозиційну партію, яку очолює Андрей Бабіш. Партія ANO пообіцяла закрити цю ініціативу, якщо отримає владу.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Україна отримала третину боєприпасів в рамках чеської ініціативи. Решта мала прибути до кінця року.