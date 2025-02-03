США предоставили Украине только половину обещанной помощи

Военная помощь от США. Фото: Милитарный

Соединенные Штаты до ноября 2024 года предоставили Украине только половину военной помощи, которую Вашингтон пообещал выделить из американских запасов оружия. Стоит отметить, что задержка помощи происходила и после того, как ее предоставление было утверждено.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 3 февраля.

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США предоставили только половину обещанной помощи

"По словам двух помощников конгрессменов, американского чиновника и законодателя, которые ознакомили нас с данными, до ноября было поставлено лишь около половины от общей суммы в долларах, которую США пообещали выделить в 2024 году из американских запасов", — пишет Reuters.

Также источники издания рассказали, что Украина на начало декабря 2024-го получила лишь 30% бронемашин.

Стоит отметить, что США являются крупнейшим донором военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Вашингтон предоставил Украине современное вооружение, в том числе HIMARS, системы ПВО Patriot, боевые машины Bradley, танки Abrams, а также дальнобойные ракеты ATACMS.

Ранее мы сообщали, что закупка Чехией снарядов для Украины оказалась под угрозой из-за оппозиционной партии, которую возглавляет Андрей Бабиш. Партия ANO пообещала закрыть эту инициативу, если получит власть.

Напомним, в октябре 2024 года Украина получила треть боеприпасов в рамках чешской инициативы. Остальные должны были прибыть до конца года.