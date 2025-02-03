Чеська ініціатива — закупівлі снарядів для України під загрозою

Склад з боєприпасами. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Закупівля Чехією снарядів для України опинилася під загрозою через опозиційну партію, яку очолює Андрей Бабіш. Партія ANO пообіцяла зупинити цю ініціативу, якщо повернеться до влади.

Про це повідомляє Financial Times.

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Закупівля Чехією снарядів для України

Зазначається, що президент Чехії Петр Павел торік повідомляв, що його уряд координує закупівлі артилерійських снарядів для України на міжнародних ринках.

Водночас заступник голови партії ANO Карел Гавлічек висловив сумніви щодо якості та ціни снарядів. За його словами, "якість не ідеальна і це просто надзвичайно дорого".

За даними видання, попри заяви щодо неякісних снарядів, в цілому Київ влаштовувало постачання. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у січні повідомив, що Україна отримала до 80% снарядів обіцяних у 2024 році.

Заступник міністра закордонних справ Чехії Едуард Гуліціус повідомив, що в межах цієї ініціативи торік Київ отримав 520 тисяч боєприпасів калібру 155 мм, а у 2025 році планується передати ще 300 тисяч.

Водночас ліберальний уряд Чехії застеріг, що Андрій Бабіш може змінити курс щодо України та зміцнити відносини з прокремлівськими лідерами, такими як Віктор Орбан в Угорщині, Роберт Фіцо в Словаччині та ймовірний майбутній канцлер Австрії Герберт Кікль.

Що таке "чеська ініціатива"

Чеська ініціатива з придбання боєприпасів для України офіційно стартувала 20 лютого 2024 року. Тоді на Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел пояснив, що Україна терміново потребує артилерійських та інших боєприпасів і що Чехія знає, де їх можна дістати.

Він повідомив, що знайшов півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч — калібру 122 міліметри. До його ініціативи приєдналася низка європейських країн.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Україна отримала третину боєприпасів в рамках чеської ініціативи. Решту мали доставити до кінця року.

Однак у вересні стало відомо, що Польща не виділила грошей на купівлю снарядів для України в межах "чеської ініціативи".