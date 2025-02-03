Чешская инициатива — закупки снарядов для Украины под угрозой

Склад с боеприпасами. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Закупка Чехией снарядов для Украины оказалась под угрозой из-за оппозиционной партии, которую возглавляет Андрей Бабиш. Партия ANO пообещала остановить эту инициативу, если вернется к власти.

Об этом сообщает Financial Times.

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Закупка Чехией снарядов для Украины

Отмечается, что президент Чехии Петр Павел в прошлом году сообщал, что его правительство координирует закупки артиллерийских снарядов для Украины на международных рынках.

В то же время заместитель председателя партии ANO Карел Гавличек выразил сомнения относительно качества и цены снарядов. По его словам, "качество не идеальное и это просто чрезвычайно дорого".

По данным издания, несмотря на заявления о некачественных снарядах, в целом Киев устраивала поставка. Министр иностранных дел Андрей Сибига в январе сообщил, что Украина получила до 80% снарядов обещанных в 2024 году.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Эдуард Гулициус сообщил, что в рамках этой инициативы в прошлом году Киев получил 520 тысяч боеприпасов калибра 155 мм, а в 2025 году планируется передать еще 300 тысяч.

В то же время либеральное правительство Чехии предостерегло, что Андрей Бабиш может изменить курс в отношении Украины и укрепить отношения с прокремлевскими лидерами, такими как Виктор Орбан в Венгрии, Роберт Фицо в Словакии и вероятный будущий канцлер Австрии Герберт Кикль.

Что такое "чешская инициатива"

Чешская инициатива по приобретению боеприпасов для Украины официально стартовала 20 февраля 2024 года. Тогда на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел объяснил, что Украина срочно нуждается в артиллерийских и других боеприпасах и что Чехия знает, где их можно достать.

Он сообщил, что нашел полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч — калибра 122 миллиметра. К его инициативе присоединился ряд европейских стран.

Напомним, в октябре 2024 года Украина получила треть боеприпасов в рамках чешской инициативы. Остальные должны были доставить до конца года.

Однако в сентябре стало известно, что Польша не выделила денег на покупку снарядов для Украины в рамках "чешской инициативы".