Ізраїль отримав систему ППО від США, що допоможе від атак Ірану

Система ППО THAAD. Фото: Вікіпедія

США оголосили, що розгорнуть батареї ППО THAAD в Ізраїлі. За вказівкою президента Джо Байдена їх доставлять до Ізраїля разом з персоналом із США.

Про це повідомляють у Міноборони країни.

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У міноборони США кажуть, що це допоможе зміцнити протиповітряну оборону Ізраїлю після безпрецедентних нападів Ірану на Ізраїль. Батарея THAAD посилить інтегровану систему ППО Ізраїлю.

Це частина ширших змін, які армія США зробила в останні місяці, щоб підтримати оборону Ізраїлю та захистити американців від нападів Ірану та збройних формувань, пов’язаних з Іраном.

У Міноборони нагадали, що це не перший раз, коли Сполучені Штати розгортають батарею THAAD у регіоні.Наприклад, Джо Байден наказав військовим розгорнути батарею THAAD на Близькому Сході минулого року після атак 7 жовтня для захисту американських військ та інтересів у регіоні.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Джо Байден заявив, що не підтримує можливу атаку Ізраїлю на іранські ядерні установки.

Своєю чергою колишній президент США і нині кандидат на вибори Дональд Трамп заявив, що Ізраїлю слід дати потужну відповідь Ірану після масованої ракетної атаки. Він пропонує вдарити по іранських ядерних об'єктах.