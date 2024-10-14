Израиль получил систему ПВО от США, которая поможет от атак Ирана

Система ПВО THAAD. Фото: Википедия

США объявили, что развернут батареи ПВО THAAD в Израиле. По указанию президента Джо Байдена их доставят в Израиль вместе с персоналом из США.

Об этом сообщают в Минобороны страны.

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В минобороны США говорят, что это поможет укрепить противовоздушную оборону Израиля после беспрецедентных нападений Ирана на Израиль. Батарея THAAD усилит встроенную систему ПВО Израиля.

Это часть более широких изменений, сделанных армией США в последние месяцы, чтобы поддержать оборону Израиля и защитить американцев от нападений Ирана и вооруженных формирований, связанных с Ираном.

В Минобороны напомнили, что это не первый раз, когда Соединенные Штаты разворачивают батарею THAAD в регионе. Например, Джо Байден приказал военным развернуть батарею THAAD на Ближнем Востоке в прошлом году после атак 7 октября для защиты американских войск и интересов в регионе.

Напомним, недавно президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает возможную атаку Израиля на иранские ядерные установки.

В свою очередь бывший президент США и ныне кандидат на выборы Дональд Трамп заявил, что Израилю следует дать мощный ответ Ирану после массированной ракетной атаки. Он предлагает ударить по иранским ядерным объектам.