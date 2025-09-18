Трамп заявив, що США і Британія зробили добра для людства більше інших країн в світі

США і Британія зробили добра для людства більше інших, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка та Британія зробили для людства більше добра, ніж будь-які інші країни в історії. Заява глави Білого дому пролунала під час зустрічі з королем Британії Чарльзом ІІІ.
Про це повідомляє
Що сказав Трамп про США та Велику Британію
"США та Велика Британія зробили для людства більше добра, ніж будь-які інші дві країни в історії", — сказав Трамп.
Нагадаємо, що в ніч проти 17 вересня Дональд Трамп прибув з офіційним візитом до Великої Британії. Це вже другий візит Трампа і він став першим в історії президентом США, якого запросили здійснити другий державний візит до Британії.
Також ми писали, що під час зустрічі з Чарльзом ІІІ Трамп декілька разів порушив королівський етикет.
