Трамп заявил, что США и Британия сделали добра для человечества больше других стран в мире

США и Британия сделали добра для людей больше других, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка и Британия сделали для человечества больше добра, чем любые другие страны в истории. Заявление главы Белого дома прозвучало во время встречи с королем Великобритании Чарльзом III.
Что сказал Трамп о США и Великобритании
"США и Великобритания сделали для человечества больше добра, чем любые другие две страны в истории", — сказал Трамп.
Напомним, что в ночь на 17 сентября Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию. Это уже второй визит Трампа и он стал первым в истории президентом США, которого пригласили совершить второй государственный визит в Британию.
Также мы писали, что во время встречи с Чарльзом III Трамп несколько раз нарушил королевский этикет.
