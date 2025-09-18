Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США и Британия сделали добра для людей больше других, — Трамп

США и Британия сделали добра для людей больше других, — Трамп

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 00:43
Трамп заявил, что США и Британия сделали добра для человечества больше других стран в мире
Дональд Трамп и король Чарльз III. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка и Британия сделали для человечества больше добра, чем любые другие страны в истории. Заявление главы Белого дома прозвучало во время встречи с королем Великобритании Чарльзом III.

Об этом сообщает Telegram Donald Trump на украинском языке. 

Реклама
Читайте также:

Что сказал Трамп о США и Великобритании

"США и Великобритания сделали для человечества больше добра, чем любые другие две страны в истории", — сказал Трамп.

Напомним, что в ночь на 17 сентября Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию. Это уже второй визит Трампа и он стал первым в истории президентом США, которого пригласили совершить второй государственный визит в Британию.

Также мы писали, что во время встречи с Чарльзом III Трамп несколько раз нарушил королевский этикет.

США Дональд Трамп король Чарльз ІІІ Великобритания
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации