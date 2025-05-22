США готують санкції та нові мита проти країн, що купують російські енергоносії

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з прем'єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом. Фото: REUTERS

У Вашингтоні сенатори Річард Блюменталь, який є демократом від Коннектикуту, та Ліндсі Грем, який є республіканцем від Південної Кароліни, оголосили, що їхній жорсткий законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії вже має 81 співавтора у Сенаті США. Законопроєкт передбачає як первинні, так і вторинні санкції, які будуть введені у разі подальших дій Москви, спрямованих на підрив суверенітету України.

Про це йдеться на сайті Річарда Блюменталя.

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Санкції застосовуватимуться, якщо Росія відмовиться від участі в добросовісних мирних переговорах або здійснить будь-які нові військові дії проти України після укладення можливих мирних домовленостей.

Документ також передбачає 500% мито на імпорт товарів із тих країн, які продовжують купувати російську нафту, газ, уран та інші ресурси, підтримуючи таким чином економіку агресора.

"Ми надзвичайно раді, що наразі маємо 81 співавтора законопроєкту про запровадження санкцій проти Росії за її варварське вторгнення в Україну. Наше законодавство ізолює Росію, поставивши її на торгівельний острів, наклавши мита на інші країни, які підтримують ці звірства. Сенатори також наголосили, що очікують отримати найближчими днями пропозицію Росії щодо припинення вогню. Вони сумніваються у щирості намірів Кремля, підозрюючи повторення попередніх пропагандистських кроків", — повідомляється у заяві.

Особливу увагу сенатори приділяють ролі Китаю. У своїй спільній заяві Блюменталь і Грем зазначили, що саме закупівлі російської нафти китайськими компаніями через тіньовий флот є критичним джерелом фінансування військової агресії Кремля. Законопроєкт покликаний змусити Пекін змінити свій підхід у підтримці Москви, а також посилити економічний тиск на союзників Росії.

"Хоча ми прагнемо миру, нам і переважній більшості Сенату стає все більш зрозуміло, що Путін грає в ігри. Сенат Сполучених Штатів готовий діяти, якщо ці ігри триватимуть", — йдеться у заяві Блюменталя.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що влада України може звернутися до ЄС із закликом посилити санкції, поки США вагаються.

Кілька днів тому Президент України Володимир Зеленський пропонував Дональду Трампу встановити вільну торгівлю між країнами.