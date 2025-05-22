США готовят санкции и новые пошлины против стран, покупающих российские энергоносители

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Фото: REUTERS

В Вашингтоне сенаторы Ричард Блюменталь, который является демократом от Коннектикута, и Линдси Грэм, который является республиканцем от Южной Каролины, объявили, что у их жесткого законопроекта о введении новых санкций против России уже 81 соавтор в Сенате США. Законопроект предусматривает как первичные, так и вторичные санкции, которые будут введены в случае дальнейших действий Москвы, направленных на подрыв суверенитета Украины.

Об этом говорится на сайте Ричарда Блюменталя.

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Санкции будут применяться, если Россия откажется от участия в добросовестных мирных переговорах или осуществит любые новые военные действия против Украины после заключения возможных мирных договоренностей.

Документ также предусматривает 500% пошлину на импорт товаров из тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы, поддерживая таким образом экономику агрессора.

"Мы очень рады, что сейчас имеем 81 соавтора законопроекта о введении санкций против России за ее варварское вторжение в Украину. Наше законодательство изолирует Россию, поставив ее на торговый остров, наложив пошлины на другие страны, которые поддерживают эти зверства. Сенаторы также отметили, что ожидают получить в ближайшие дни предложение России о прекращении огня. Они сомневаются в искренности намерений Кремля, подозревая повторение предыдущих пропагандистских шагов", — сообщается в заявлении.

Особое внимание сенаторы уделяют роли Китая. В своем совместном заявлении Блюменталь и Грэм отметили, что именно закупки российской нефти китайскими компаниями через теневой флот являются критическим источником финансирования военной агрессии Кремля. Законопроект призван заставить Пекин изменить свой подход в поддержке Москвы, а также усилить экономическое давление на союзников России.

"Хотя мы стремимся к миру, нам — и подавляющему большинству Сената — становится все более понятно, что Путин играет в игры. Сенат Соединенных Штатов готов действовать, если эти игры будут продолжаться", — говорится в заявлении Блюменталя.

Напомним, в СМИ появилась информация, что власти Украины могут обратиться к ЕС с призывом усилить санкции, пока США колеблются.

Несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский предлагал Дональду Трампу установить свободную торговлю между странами.