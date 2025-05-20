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США дадуть 10 млн доларів за дані про "Хезболлу"

20 травня 2025 07:06
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
США пропонують 10 млн доларів за дані про Хезболлу в Латинській Америці
Купюри доларів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Держдепартамент США оголосив про винагороду в розмірах 10 млн доларів. Суму дадуть за інформацію про діяльність і зв'язки "Хезболли" в Латинській Америці.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Пропозиція, опублікована в понеділок програмою Держдепартаменту "Винагорода за правосуддя", була випущена англійською, іспанською, португальською та арабською мовами.

У ній запитують відомості про фінансові мережі іноземних терористичних організацій, позначених США, у трикордонній зоні Аргентини, Бразилії та Парагваю. Мета винагороди — генерувати насадки, які могли б перешкодити фінансовим операціям "Хезболли".

"Група несе відповідальність за вчинення терористичних актів у Західній півкулі, включно з вибухом 18 липня 1994 року в Аргентинському єврейському товаристві взаємодопомоги", — ідеться в публікації.

У заяві також ідеться про те, що члени і прихильники "Хезболли" беруть участь у великомасштабних схемах отримання доходів, включно з відмиванням грошей із використанням торгівлі, незаконного обігу наркотиків, контрабанди вугілля і нафти, незаконної торгівлі алмазами, контрабанди готівки, контрабанди цигарок і предметів розкоші, підроблення документів та підроблення доларів США.

Bloomberg додало, що федеральна поліція Бразилії розслідує зв'язки між "Хезболлою" і наркобандою First Capital Command щонайменше з 2000 року.

Бразильська влада давно признала, що злочинні організації вийшли за рамки наркоторгівлі та вийшли на інші ринки — від незаконного видобутку золота в Амазонії до фінтех-сектору в Сан-Паулу, прагнучи диверсифікувати джерела доходів і розширити свій вплив.

Нагадаємо, у вересні 2024 року стало відомо, що Ізраїль завдав удару по бункеру в штаб-квартирі, у якій перебував лідер "Хезболли" Хасан Насрала. Незабаром угруповання підтвердило його смерть.

Також ми писали, що в жовтні 2024 року ЗМІ писали про загибель Хашема Сафієддіна, наступника глави "Хезболли".

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