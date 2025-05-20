США предлагают 10 млн долларов за данные о Хезболле в Латинской Америке

Купюры долларов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размерах 10 млн долларов. Сумму дадут за информацию о деятельности и связях "Хезболлы" в Латинской Америке.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Предложение, опубликованное в понедельник программой Госдепартамента "Вознаграждение за правосудие", было выпущено на английском, испанском, португальском и арабском языках.

В нем запрашивают сведения о финансовых сетях иностранных террористических организаций, обозначенных США, в трехграничной зоне Аргентины, Бразилии и Парагвая. Цель вознаграждения — генерировать насадки, которые могли бы помешать финансовым операциям "Хезболлы".

"Группа несет ответственность за совершение террористических актов в Западном полушарии, включая взрыв 18 июля 1994 года в Аргентинском еврейском обществе взаимопомощи", — сказано в публикации.

В заявлении также говорится, что члены и сторонники "Хезболлы" участвуют в крупномасштабные схемах получения доходов, включая отмывание денег с использованием торговли, незаконный обороны наркотиков, контрабанду угля и нефти, незаконную торговлю алмазами, контрабанду наличных денег, контрабанду сигарет и предметов роскоши, подделку документов и подделку долларов США.

Bloomberg добавило, что федеральная полиция Бразилии расследует связи между "Хезболлой" и наркобандой First Capital Command как минимум с 2000 года.

Бразильские власти давно признали, что преступные организации вышли за рамки наркоторговли и вышли на другие рынки — от незаконной добычи золота в Амазонии до финтех-сектора в Сан-Паулу, стремясь диверсифицировать источники доходов и расширить свое влияние.

Напомним, в сентябре 2024 года стало известно, что Израиль нанес удар по бункеру в штаб-квартире, в которой находился лидер "Хезболлы" Хасан Насрала. Вскоре группировка подтвердила его смерть.

Также мы писали, что в октябре 2024 года СМИ писали о гибели Хашема Сафиеддина, преемника главы "Хезболлы".