Трамп заявив: США більше не витрачають гроші на Україну

Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп вкотре зробив суперечливу заяву про допомогу Україні, звинувативши у витратах адміністрацію Джо Байдена. За його словами, тепер Сполучені Штати не витрачають гроші напряму, а заробляють на постачанні зброї через НАТО.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Трамп про допомогу Україні

Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп заявив, що раніше США нібито витратили на підтримку України $350 млрд. Він поклав відповідальність за це на свого попередника Джо Байдена, який, за словами Трампа, "не розумів, що робить". Експрезидент підкреслив, що не звинувачує українців за їхні прохання про фінансову підтримку.

"Нас обдурював президент, який не тямив, що робив. Чесно, я не виню українців. Якщо вони просять 100 млрд, то отримують…" — сказав Трамп.

Далі він зазначив, що нині Сполучені Штати не витрачають гроші на допомогу напряму. Натомість Вашингтон отримує прибутки, продаючи зброю союзникам по НАТО, які передають її Україні. Трамп наголосив, що особисто не хоче наживатися на війні.

"Тепер ми заробляємо на війні, продаючи зброю НАТО. Але я цього не хочу — я хотів би швидше встановити мир в Україні", — заявив американський президент.

Трамп підсумував, що його головна мета — якнайшвидше завершити війну. Він підкреслив, що саме дипломатичні зусилля повинні стати основою для мирного процесу. За його словами, подальші витрати США без реальних переговорів не мають сенсу.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп окреслив роль Вашингтона у майбутніх гарантіях безпеки для України, зазначивши, що основний тягар у цьому питанні мають взяти на себе європейські держави.

Раніше ми також інформували, що Трамп відкинув звинувачення у диктаторських нахилах, заявивши, що не вважає себе диктатором. Він підкреслив, що не підтримує авторитарні режими й займає протилежну позицію щодо будь-яких проявів диктатури.