Главная Новости дня США больше не тратят средства на помощь Украине — Трамп

США больше не тратят средства на помощь Украине — Трамп

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 19:49
Трамп заявил: США больше не тратят деньги на Украину
Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал противоречивое заявление о помощи Украине, обвинив в расходах администрацию Джо Байдена. По его словам, теперь Соединенные Штаты не тратят деньги напрямую, а зарабатывают на поставках оружия через НАТО.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

Читайте также:

Трамп о помощи Украине

Во время общения с журналистами Дональд Трамп заявил, что ранее США якобы потратили на поддержку Украины $350 млрд. Он возложил ответственность за это на своего предшественника Джо Байдена, который, по словам Трампа, "не понимал, что делает". Экс-президент подчеркнул, что не обвиняет украинцев за их просьбы о финансовой поддержке.

"Нас обманывал президент, который не понимал, что делал. Честно, я не виню украинцев. Если они просят 100 млрд, то получают...", — сказал Трамп.

Далее он отметил, что сейчас Соединенные Штаты не тратят деньги на помощь напрямую. Зато Вашингтон получает прибыль, продавая оружие союзникам по НАТО, которые передают его Украине. Трамп подчеркнул, что лично не хочет наживаться на войне.

"Теперь мы зарабатываем на войне, продавая оружие НАТО. Но я этого не хочу — я хотел бы быстрее установить мир в Украине", — заявил американский президент.

Трамп подытожил, что его главная цель — как можно быстрее завершить войну. Он подчеркнул, что именно дипломатические усилия должны стать основой для мирного процесса. По его словам, дальнейшие расходы США без реальных переговоров не имеют смысла.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп очертил роль Вашингтона в будущих гарантиях безопасности для Украины, отметив, что основное бремя в этом вопросе должны взять на себя европейские государства.

Ранее мы также информировали, что Трамп отверг обвинения в диктаторских наклонностях, заявив, что не считает себя диктатором. Он подчеркнул, что не поддерживает авторитарные режимы и занимает противоположную позицию в отношении любых проявлений диктатуры.

Джо Байден США Дональд Трамп Украина помощь
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
