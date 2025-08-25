Трамп заявил: США больше не тратят деньги на Украину

Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал противоречивое заявление о помощи Украине, обвинив в расходах администрацию Джо Байдена. По его словам, теперь Соединенные Штаты не тратят деньги напрямую, а зарабатывают на поставках оружия через НАТО.

Трамп о помощи Украине

Во время общения с журналистами Дональд Трамп заявил, что ранее США якобы потратили на поддержку Украины $350 млрд. Он возложил ответственность за это на своего предшественника Джо Байдена, который, по словам Трампа, "не понимал, что делает". Экс-президент подчеркнул, что не обвиняет украинцев за их просьбы о финансовой поддержке.

"Нас обманывал президент, который не понимал, что делал. Честно, я не виню украинцев. Если они просят 100 млрд, то получают...", — сказал Трамп.

Далее он отметил, что сейчас Соединенные Штаты не тратят деньги на помощь напрямую. Зато Вашингтон получает прибыль, продавая оружие союзникам по НАТО, которые передают его Украине. Трамп подчеркнул, что лично не хочет наживаться на войне.

"Теперь мы зарабатываем на войне, продавая оружие НАТО. Но я этого не хочу — я хотел бы быстрее установить мир в Украине", — заявил американский президент.

Трамп подытожил, что его главная цель — как можно быстрее завершить войну. Он подчеркнул, что именно дипломатические усилия должны стать основой для мирного процесса. По его словам, дальнейшие расходы США без реальных переговоров не имеют смысла.

