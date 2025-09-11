Уряд прийняв рішення про нові правила відшкодування збитків від атак РФ, встановлено єдиний стандарт ВЛК, збільшено виплати вчителям та є зміни в отриманні посвідчень СЕ

Прем'єрка України Юлія Свириденко. Фото: Кабмін

Прем'єрка України Юлія Свириденко відрапортувала про чергове засідання Уряду і змини, які були на ньому прийняті. Ухвалено низку ключових змін, спрямованих на підвищення обороноздатності країни, спрощення процедур відшкодування збитків через війну, розвиток інфраструктури та покращення умов праці в освіті.

Про подробиці рішень на засіданні Кабміну 10 серпня Юлія Свириденко написала у своєму Telegram.

Питання безпеки та оборони

встановлено єдиний стандарт огляду для всіх Сил оборони, поширивши дію правил військово-лікарської експертизи ЗСУ на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію та УДО;

спрощено проходження медичних і військово-лікарських експертиз, зокрема дистанційно, для військових та постраждалих, які тривалий час лікуються за кордоном.

Відшкодування збитків через агресію РФ

розширено перелік категорій осіб, які мають право на відшкодування збитків, включаючи вимушені виїзди за кордон, депортацію дітей та дорослих, втрату житла, роботи чи власного бізнесу;

подача заяви про відшкодування збитків, втрат чи шкоди до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, залишається доступною через портал "Дія".

Інфраструктура та відбудова України

затверджено проєкти відбудови на суму 1 млрд грн, спрямовані на водопостачання, каналізацію та відновлення лікарень;

дозволено використовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам не лише на облаштування укриттів, а й на захист об'єктів критичної інфраструктури.

Доплати освітянам

оновлено умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям, розширивши її доступність для всіх педагогічних працівників незалежно від відомчого підпорядкування;

встановлено доплату розміром 20% посадового окладу вихователям-методистам у закладах дошкільної освіти за організацію інклюзивного навчання.

Екологія та робота водіїв

затверджено порядок ведення Єдиного реєстру інтегрованих довкільних дозволів, який стане частиною ЕкоСистеми та забезпечить електронну взаємодію між бізнесом, органами влади й громадськістю;

внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, дозволивши водіям категорії С, які пройшли перепідготовку та склали практичний іспит, керувати транспортними засобами категорії СЕ без вимоги мати рік стажу.

Ми вже повідомляли, що напередодні, 9 серпня, Юлія Свириденко зустрілася з місією МВФ. Прем'єрка передала запит на нову програму співпраці з МВФ.

Також керівниця Уряду разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком поінформували 60 керівників дипмісій про наслідки однієї з найбільших повітряних атак на Київ. Показали пошкоджену будівлю Кабміну.