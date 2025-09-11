Правительство приняло решение о новых правилах возмещения ущерба от атак РФ, установлен единый стандарт ВЛК, увеличены выплаты учителям и есть изменения в получении удостоверений СЕ

Премьер Украины Юлия Свириденко. Фото: Кабмин

Премьер Украины Юлия Свириденко отрапортовала об очередном заседании Правительства и изменениях, которые были на нем приняты. Принят ряд ключевых изменений, направленных на повышение обороноспособности страны, упрощение процедур возмещения убытков из-за войны, развитие инфраструктуры и улучшение условий труда в образовании.

О подробностях решений на заседании Кабмина 10 августа Юлия Свириденко написала в своем Telegram.

Вопросы безопасности и обороны

установлен единый стандарт осмотра для всех Сил обороны, распространив действие правил военно-врачебной экспертизы ВСУ на СБУ, Службу внешней разведки, Госпогранслужбу, Нацгвардию и УГО;

упрощено прохождение медицинских и военно-врачебных экспертиз, в частности дистанционно, для военных и пострадавших, которые длительное время лечатся за рубежом.

Возмещение убытков из-за агрессии РФ

расширен перечень категорий лиц, имеющих право на возмещение убытков, включая вынужденные выезды за границу, депортацию детей и взрослых, потерю жилья, работы или собственного бизнеса;

подача заявления о возмещении убытков, потерь или ущерба в Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, остается доступной через портал "Дія".

Инфраструктура и восстановление Украины

утверждены проекты восстановления на сумму 1 млрд грн, направленные на водоснабжение, канализацию и восстановление больниц;

разрешено использовать дополнительную дотацию местным бюджетам не только на обустройство укрытий, но и на защиту объектов критической инфраструктуры.

Доплаты педагогам

обновлены условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд учителям, расширив ее доступность для всех педагогических работников независимо от ведомственного подчинения;

установлена доплата в размере 20% должностного оклада воспитателям-методистам в учреждениях дошкольного образования за организацию инклюзивного обучения.

Экология и работа водителей

утвержден порядок ведения Единого реестра интегрированных экологических разрешений, который станет частью ЭкоСистемы и обеспечит электронное взаимодействие между бизнесом, органами власти и общественностью;

внесены изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, позволив водителям категории С, которые прошли переподготовку и сдали практический экзамен, управлять транспортными средствами категории СЕ без требования иметь год стажа.

Мы уже сообщали, что накануне, 9 августа, Юлия Свириденко встретилась с миссией МВФ. Премьер передала запрос на новую программу сотрудничества с МВФ.

Также руководитель Правительства вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко проинформировали 60 руководителей дипмиссий о последствиях одной из крупнейших воздушных атак на Киев. Показали поврежденное здание Кабмина.