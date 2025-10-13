Відео
Спроби РФ захопити Донбас провалились — деталі від Зеленського

Спроби РФ захопити Донбас провалились — деталі від Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 14:41
Донбас — росіяни не змогли захопити регіон до жовтня чи листопада
Володимир Зеленський виступає на 71-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО. Фото: ОПУ

Російські війська влітку казали США, що захоплять Донбас до жовтня чи листопада. Однак зараз наступають українські військові.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО 13 жовтня.

Росіяни не змогли захопити Донбас

Зеленський розповів, що українські війська стримали нову хвилю атак окупантів на Сумщині та Донеччині. Він додав, чим гірше росіянам на фронті, тим більший тиск на Путіна вести серйозні переговори.

"Наші успіхи можливі, бо ми вже не маємо великого браку звичайної зброї, як раніше. Дещо ще бракує, але ми активно розвиваємо промисловість, щоб виробляти більше. Хочу наголосити: ми стабільно збільшуємо виробництво власної зброї. Понад 40% зброї на фронті зараз українського виробництва. Але кожен пакет військової допомоги від ваших країн все ще важливий", — наголосив президент. 

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав втрати росіян поблизу Добропілля. За його словами, спроби російського командування розблокувати свої війська закінчилися невдачею.

Також 6 жовтня стало відомо, що українські прикордонники відбили штурм РФ біля Костянтинівки у Донецькій області. Сили оборони успішно відпрацювали по всіх ворожих цілях, не дозволивши ворогу просунутися ані на метр.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
