Прикордонники відбили ворожий штурм Костянтинівки

Прикордонники відбили штурм РФ біля Костянтинівки — відео
Російські окупанти намагалися захопити Костянтинівку у Донецькій області. Однак українські прикордонники відбили російський штурм та дали ворогу гідну відсіч.
Про це інформує Державна прикордонна служба України у понеділок, 6 жовтня.
Прикордонники відбили штурм росіян на Донеччині
Отже, пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" відбили ворожий штурм Костянтинівки на Донеччині.
Скориставшись погіршенням погодних умов російські війська здійснили спробу захопити Костянтинівку на Донеччині. У хід пішла важка бронетехніка: танки, БМД, БМП, МТ-ЛБ тощо.
У злагодженій співпраці з суміжними підрозділами пілоти "Фенікса" успішно відпрацювали усі ворожі цілі, не дозволивши ворогу просунутися ані на метр.
За даними ДПСУ, ударів FPV-дронами по ворожій техніці було завдано ще на самому початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку ворога, що зупинилися в полях Донеччини.
Відтак, українські прикордонники знищили: 1 танк, 2 ББМ, 1 БМП. Також було уражено — 3 танки, 4 ББМ, 1 БМД, 1 МТ-ЛБ.
Крім того, під час відбиття ворожого штурму було виявлено та знищено гармату, під прикриттям якої відбувалася атака.
