Україна
Прикордонники відбили штурм РФ біля Костянтинівки — відео

Прикордонники відбили штурм РФ біля Костянтинівки — відео

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 17:56
Прикордонники відбили ворожий штурм Костянтинівки
Знищення окупантів. Ілюстративне фото: Генштаб/Telegram

Російські окупанти намагалися захопити Костянтинівку у Донецькій області. Однак українські прикордонники відбили російський штурм та дали ворогу гідну відсіч.

Про це інформує Державна прикордонна служба України у понеділок, 6 жовтня.

Прикордонники відбили штурм росіян на Донеччині

Отже, пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" відбили ворожий штурм Костянтинівки на Донеччині.

Скориставшись погіршенням погодних умов російські війська здійснили спробу захопити Костянтинівку на Донеччині. У хід пішла важка бронетехніка: танки, БМД, БМП, МТ-ЛБ тощо.

У злагодженій співпраці з суміжними підрозділами пілоти "Фенікса" успішно відпрацювали усі ворожі цілі, не дозволивши ворогу просунутися ані на метр.

За даними ДПСУ, ударів FPV-дронами по ворожій техніці було завдано ще на самому початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку ворога, що зупинилися в полях Донеччини. 

Відтак, українські прикордонники знищили: 1 танк, 2 ББМ, 1 БМП. Також було уражено — 3 танки, 4 ББМ, 1 БМД, 1 МТ-ЛБ.

Крім того, під час відбиття ворожого штурму було виявлено та знищено гармату, під прикриттям якої відбувалася атака.

Нагадаємо, що нещодавно у Генштабі підтвердили ураження низки важливих заводів у Росії.

Також ми інформували, скільки ворожих цілей вдалося знищити українським захисникам під час атаки РФ у ніч проти 6 жовтня.

ЗСУ Донецька область обстріли війна в Україні атака ситуація на фронті
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
