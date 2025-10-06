Прикордонники відбили ворожий штурм Костянтинівки

Знищення окупантів. Ілюстративне фото: Генштаб/Telegram

Російські окупанти намагалися захопити Костянтинівку у Донецькій області. Однак українські прикордонники відбили російський штурм та дали ворогу гідну відсіч.

Про це інформує Державна прикордонна служба України у понеділок, 6 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Прикордонники відбили штурм росіян на Донеччині

Отже, пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" відбили ворожий штурм Костянтинівки на Донеччині.

Скориставшись погіршенням погодних умов російські війська здійснили спробу захопити Костянтинівку на Донеччині. У хід пішла важка бронетехніка: танки, БМД, БМП, МТ-ЛБ тощо.

У злагодженій співпраці з суміжними підрозділами пілоти "Фенікса" успішно відпрацювали усі ворожі цілі, не дозволивши ворогу просунутися ані на метр.

За даними ДПСУ, ударів FPV-дронами по ворожій техніці було завдано ще на самому початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку ворога, що зупинилися в полях Донеччини.

Відтак, українські прикордонники знищили: 1 танк, 2 ББМ, 1 БМП. Також було уражено — 3 танки, 4 ББМ, 1 БМД, 1 МТ-ЛБ.

Крім того, під час відбиття ворожого штурму було виявлено та знищено гармату, під прикриттям якої відбувалася атака.

Нагадаємо, що нещодавно у Генштабі підтвердили ураження низки важливих заводів у Росії.

Також ми інформували, скільки ворожих цілей вдалося знищити українським захисникам під час атаки РФ у ніч проти 6 жовтня.