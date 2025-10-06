Пограничники отбили вражеский штурм Константиновки

Уничтожение оккупантов. Иллюстративное фото: Генштаб/Telegram

Российские оккупанты пытались захватить Константиновку в Донецкой области. Однако украинские пограничники отбили российский штурм и дали врагу достойный отпор.

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 6 октября.

Пограничники отбили штурм россиян в Донецкой области

Итак, пилоты пограничного подразделения "Феникс" отбили вражеский штурм Константиновки в Донецкой области.

Воспользовавшись ухудшением погодных условий российские войска предприняли попытку захватить Константиновку в Донецкой области. В ход пошла тяжелая бронетехника: танки, БМД, БМП, БМП, МТ-ЛБ и тому подобное.

В слаженном сотрудничестве со смежными подразделениями пилоты "Феникса" успешно отработали все вражеские цели, не позволив врагу продвинуться ни на метр.

По данным ГПСУ, удары FPV-дронами по вражеской технике были нанесены еще в самом начале штурма, после чего тяжелые бомберы добили бронетехнику врага, остановившиеся в полях Донецкой области.

Следовательно, украинские пограничники уничтожили: 1 танк, 2 ББМ, 1 БМП. Также было поражено — 3 танка, 4 ББМ, 1 БМД, 1 МТ-ЛБ.

Кроме того, во время отражения вражеского штурма было обнаружено и уничтожено пушку, под прикрытием которой происходила атака.

Напомним, что недавно в Генштабе подтвердили поражение ряда важных заводов в России.

Также мы информировали, сколько вражеских целей удалось уничтожить украинским защитникам во время атаки РФ в ночь на 6 октября.