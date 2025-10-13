Донбасс — россияне не смогли захватить регион до октября или ноября

Владимир Зеленский выступает на 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Фото: ОПУ

Российские войска летом говорили США, что захватят Донбасс до октября или ноября. Однако сейчас наступают украинские военные.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к участникам 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО 13 октября.

Россияне не смогли захватить Донбасс

Зеленский рассказал, что украинские войска сдержали новую волну атак оккупантов в Сумской и Донецкой областях. Он добавил, чем хуже россиянам на фронте, тем больше давление на Путина вести серьезные переговоры.

"Наши успехи возможны, потому что мы уже не имеем большого недостатка обычного оружия, как раньше. Кое-чего еще не хватает, но мы активно развиваем промышленность, чтобы производить больше. Хочу подчеркнуть: мы стабильно увеличиваем производство собственного оружия. Более 40% оружия на фронте сейчас украинского производства. Но каждый пакет военной помощи от ваших стран все еще важен", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский назвал потери россиян вблизи Доброполья. По его словам, попытки российского командования разблокировать свои войска закончились неудачей.

Также 6 октября стало известно, что украинские пограничники отбили штурм РФ возле Константиновки в Донецкой области. Силы обороны успешно отработали по всем вражеским целям, не позволив врагу продвинуться ни на метр.