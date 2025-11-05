Європейський суд ухвалив рішення у справах України проти РФ

Рішення Європейського суду. Ілюстративне фото: Простір

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив безпрецедентні рішення щодо двох справ України проти Росії. Загалом у суді перебуває чотири позови України проти РФ.

Про це повідомив Міністр юстиції України Герман Галущенко у Facebook.

Міністр юстиції України Герман Галущенко і президент Європейського суду з прав людини Маттіас Гійомар. Фото: Галущенко/Facebook

ЄСПЛ ухвалив рішення по двох справах України проти РФ

Очільник Мін'юсту розповів, що під час візиту до Страсбурга зустрівся з Президентом Європейського суду з прав людини Маттіасом Гійомаром. Сторони обговорили, наскільки сьогодні співпраця України з ЄСПЛ є важливою.

"Ми продовжуємо зміцнювати систему захисту прав людини — реформуємо пенітенціарну сферу, вдосконалюємо законодавство, створюємо ефективні механізми правового захисту", — зазначив Галущенко.

Водночас він додав, що окремою темою зустрічі стали справи України проти Росії, які стосуються системних і масових порушень прав людини на окупованих територіях з 2014 року. Наразі у суді перебуває чотири позови України проти Російської Федерації, і вже у двох із них ухвалені безпрецедентні рішення, якими підтверджено численні злочини, скоєні Росією.

Під час зустрічі Галущенко подякував Президенту ЄСПЛ за принципову позицію у цих справах. Він наголосив, що ці рішення відіграють ключову роль у документуванні злочинів та забезпеченні міжнародної відповідальності РФ.

"ЄСПЛ — один із ключових інститутів, що стоїть на захисті прав і свобод людини. Україна продовжує виконувати рішення ЄСПЛ навіть у часи війни, зміцнюючи правову систему", — резюмував Міністр юстиції України.

Нещодавно Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розповів про підготовку до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Нагадаємо, що у травні 2025 року у Львові підписали декларацію про спецтрибунал для Росії.