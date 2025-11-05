Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Справи України проти РФ — Європейський суд ухвалив рішення

Справи України проти РФ — Європейський суд ухвалив рішення

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 09:21
Оновлено: 09:28
Європейський суд ухвалив рішення у справах України проти РФ
Рішення Європейського суду. Ілюстративне фото: Простір

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив безпрецедентні рішення щодо двох справ України проти Росії. Загалом у суді перебуває чотири позови України проти РФ.

Про це повідомив Міністр юстиції України Герман Галущенко у Facebook.

Реклама
Читайте також:
Галущенко
Міністр юстиції України Герман Галущенко і президент Європейського суду з прав людини Маттіас Гійомар. Фото: Галущенко/Facebook

ЄСПЛ ухвалив рішення по двох справах України проти РФ

Очільник Мін'юсту розповів, що під час візиту до Страсбурга зустрівся з Президентом Європейського суду з прав людини Маттіасом Гійомаром. Сторони обговорили, наскільки сьогодні співпраця України з ЄСПЛ є важливою.

"Ми продовжуємо зміцнювати систему захисту прав людини — реформуємо пенітенціарну сферу, вдосконалюємо законодавство, створюємо ефективні механізми правового захисту", — зазначив Галущенко.

Водночас він додав, що окремою темою зустрічі стали справи України проти Росії, які стосуються системних і масових порушень прав людини на окупованих територіях з 2014 року. Наразі у суді перебуває чотири позови України проти Російської Федерації, і вже у двох із них ухвалені безпрецедентні рішення, якими підтверджено численні злочини, скоєні Росією.

Під час зустрічі Галущенко подякував Президенту ЄСПЛ за принципову позицію у цих справах. Він наголосив, що ці рішення відіграють ключову роль у документуванні злочинів та забезпеченні міжнародної відповідальності РФ.

"ЄСПЛ — один із ключових інститутів, що стоїть на захисті прав і свобод людини. Україна продовжує виконувати рішення ЄСПЛ навіть у часи війни, зміцнюючи правову систему", — резюмував Міністр юстиції України.

Нещодавно Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розповів про підготовку до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Нагадаємо, що у травні 2025 року у Львові підписали декларацію про спецтрибунал для Росії.

Герман Галущенко правосуддя ЄСПЛ військові злочини покарання Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації