Европейский суд принял решения по делам Украины против РФ

Решение Европейского суда. Иллюстративное фото: Пространство

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял беспрецедентные решения по двум делам Украины против России. Всего в суде находятся четыре иска Украины против РФ.

Об этом сообщил Министр юстиции Украины Герман Галущенко в Facebook.

Министр юстиции Украины Герман Галущенко и президент Европейского суда по правам человека Маттиас Гийомар. Фото: Галущенко/Facebook

ЕСПЧ принял решение по двум делам Украины против РФ

Глава Минюста рассказал, что во время визита в Страсбург встретился с Президентом Европейского суда по правам человека Маттиасом Гийомаром. Стороны обсудили, насколько сегодня сотрудничество Украины с ЕСПЧ является важным.

"Мы продолжаем укреплять систему защиты прав человека — реформируем пенитенциарную сферу, совершенствуем законодательство, создаем эффективные механизмы правовой защиты", — отметил Галущенко.

В то же время он добавил, что отдельной темой встречи стали дела Украины против России, касающиеся системных и массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях с 2014 года. Сейчас в суде находится четыре иска Украины против Российской Федерации, и уже в двух из них приняты беспрецедентные решения, которыми подтверждены многочисленные преступления, совершенные Россией.

Во время встречи Галущенко поблагодарил Президента ЕСПЧ за принципиальную позицию по этим делам. Он отметил, что эти решения играют ключевую роль в документировании преступлений и обеспечении международной ответственности РФ.

"ЕСПЧ — один из ключевых институтов, который стоит на защите прав и свобод человека. Украина продолжает выполнять решения ЕСПЧ даже во времена войны, укрепляя правовую систему", — резюмировал Министр юстиции Украины.

Недавно Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал о подготовке к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Напомним, что в мае 2025 года во Львове подписали декларацию о спецтрибунале для России.