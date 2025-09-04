Справа про хабар Голові Верховного Суду — оголошена нова підозра
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще одному фігуранту справи щодо надання неправомірної вигоди Голові Верховного Суду. Йдеться про особу, яка виступала посередником у передачі коштів від власника групи "Фінанси та кредит"
Про це повідомляє пресслужба НАБУ у четвер, 4 вересня.
Деталі справи
За даними слідства, бізнесмен, який у 2002 році придбав 40,19% акцій одного з гірничо-збагачувальних комбінатів, через два десятиліття опинився в судовому спорі. У 2020 році колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу. Перша інстанція відмовила у задоволенні позову, однак у 2022 році апеляційний суд визнав угоду недійсною.
Щоб уникнути втрати акцій, бізнесмен у березні 2023 року домовився з адвокатом, який мав організувати передачу неправомірної вигоди керівництву Верховного Суду.
За версією слідчих, упродовж березня–квітня 2023 року бізнесмен передав через посередників 2,7 млн доларів США. З цієї суми 1,8 млн доларів були призначені для суддів Верховного Суду, решта — для посередників.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше у НАБУ спростували чутки про розслідування щодо виробництва ракети "Фламінго".
А також ми писали про те, що Бюро оголосило про підозру скандальному депутату Закарпатської облради.
Читайте Новини.LIVE!