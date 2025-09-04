Відео
Справа про хабар Голові Верховного Суду — оголошена нова підозра

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 17:19
Співробітники НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще одному фігуранту справи щодо надання неправомірної вигоди Голові Верховного Суду. Йдеться про особу, яка виступала посередником у передачі коштів від власника групи "Фінанси та кредит"

Про це повідомляє пресслужба НАБУ у четвер, 4 вересня.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, бізнесмен, який у 2002 році придбав 40,19% акцій одного з гірничо-збагачувальних комбінатів, через два десятиліття опинився в судовому спорі. У 2020 році колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу. Перша інстанція відмовила у задоволенні позову, однак у 2022 році апеляційний суд визнав угоду недійсною.

Щоб уникнути втрати акцій, бізнесмен у березні 2023 року домовився з адвокатом, який мав організувати передачу неправомірної вигоди керівництву Верховного Суду.

За версією слідчих, упродовж березня–квітня 2023 року бізнесмен передав через посередників 2,7 млн доларів США. З цієї суми 1,8 млн доларів були призначені для суддів Верховного Суду, решта — для посередників.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у НАБУ спростували чутки про розслідування щодо виробництва ракети "Фламінго".

А також ми писали про те, що Бюро оголосило про підозру скандальному депутату Закарпатської облради.

НАБУ суд хабар Верховний суд підозра
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
