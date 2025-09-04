Дело о взятке Председателю Верховного Суда - объявлено новое подозрение

Сотрудники НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении еще одному фигуранту дела о предоставлении неправомерной выгоды Председателю Верховного Суда. Речь идет о лице, которое выступало посредником в передаче средств от владельца группы "Финансы и кредит"

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в четверг, 4 сентября.

Детали дела

По данным следствия, бизнесмен, который в 2002 году приобрел 40,19% акций одного из горно-обогатительных комбинатов, через два десятилетия оказался в судебном споре. В 2020 году бывшие акционеры оспорили договор купли-продажи. Первая инстанция отказала в удовлетворении иска, однако в 2022 году апелляционный суд признал сделку недействительной.

Чтобы избежать потери акций, бизнесмен в марте 2023 года договорился с адвокатом, который должен был организовать передачу неправомерной выгоды руководству Верховного Суда.

По версии следователей, в течение марта-апреля 2023 года бизнесмен передал через посредников 2,7 млн долларов США. Из этой суммы 1,8 млн долларов были предназначены для судей Верховного Суда, остальные — для посредников.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

