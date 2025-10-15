Відео
Україна
Справа Пивоварського — ВАКС виніс нове рішення щодо ексміністра

Справа Пивоварського — ВАКС виніс нове рішення щодо ексміністра

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 16:41
ВАКС закрив справу ексміністра інфраструктури Пивоварського
Андрій Пивоварський. Фото: Facebook Андрія Пивоварського

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення закрити справу проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського. Посадовця підозрювали в тому, що він надав приватним компаніям дозвіл отримувати 50% від ставки корабельного збору в одному з морських портів.

Про це колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський написав у Facebook у середу, 15 жовтня.

Читайте також:
Справа Пивоварського — ВАКС виніс нове рішення щодо ексміністра - фото 1
Пост Пивоварського. Фото: скриншот

Справа ексміністра інфраструктури Пивоварського

"Вищий антикорупційний суд закрив мою справу за термінами давності. Арешти з майна зняли", — написав він.

НАБУ повідомило про підозру Пивоварському ще у лютому 2023 року. Пізніше ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн.

За версією сторони обвинувачення, у 2015 році міністр спільно зі своїм першим заступником Володимиром Шульмейстером, який також був головою тарифної ради Міністерства інфраструктури, видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний".

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі стверджували, що цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту "Південний" є держвласністю та перебуває у користуванні "АМПУ" і право на збори належить виключно держпідприємству.

САП повыдомляла, що ДП "АМПУ" було завдано понад 49,63 млн доларів збитків.

Нагадаємо, ми писали, що керівник НАБУ Семен Кривонос поясним конфлікт з СБУ.

Також ми повідомляли, що ексзаступнику міністра соцполітики визначили розмір застави.

суд чиновники ВАКС судові рішення міністр
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
