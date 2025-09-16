Відео
Головна Новини дня Ексзаступнику міністра соцполітики призначили заставу у 6 млн

Ексзаступнику міністра соцполітики призначили заставу у 6 млн

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 17:11
Ексзаступнику міністра соцполітики визначили заставу
Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави до ексзаступника міністра соціальної політики та колишнього керівника департаменту Міністерства соцполітики. Експосадовці завдали державному бюджету понад 29 мільйонів гривень збитків.

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

Читайте також:

Ексзаступнику міністра соцполітики визначили заставу — яка сума

"Корупція під час закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики: застосовано запобіжні заходи до 2 виконавців злочину", — повідомили у САП.

Зазначається, що у понеділок,15 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) застосував запобіжний захід до двох підозрюваних у справі за фактом закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики, що завдала державному бюджету понад 29 млн грн збитків.

Рішенням суду до колишніх заступника міністра соціальної політики та керівника департаменту Мінсоцполітики застосовано запобіжні заходи у вигляді застави в розмірі 6 056 000 грн та 280 000 грн відповідно з покладенням процесуальних обов’язків, у тому числі носіння електронного засобу контролю.

Зауважимо, що САП не називає імена та прізвища експосадовців, яким визначили заставу. Однак журналіст Олег Новіков повідомив, що йдеться про Валерія Бушкова. НАБУ і САП підозрюють його, підприємця Романа Коваля, ексзаступника голови Держспецзв'язку Віктора Жору, екскерівника Пенсійного фонду Олексія Зарудного та інших у зловживаннях на 29 млн грн.

За даними слідства, у 2020–2021 роках вони організували схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами.

Корупція Мінсоцполітики
Скриншот повідомлення САП/Facebook

Нещодавно викрили масштабну схему розтрати коштів бюджету Києва — столиця зазнала збитків на понад 103 мільйони гривень.

Раніше ми інформували, що експосадовець Шевченківської районної державної адміністрації у Києві переплатив понад 1,8 млн гривень за ремонт шкільних укриттів.

НАБУ САП Мінсоцполітики чиновники застава ВАКС покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
