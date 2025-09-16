Видео
Экс-замминистру соцполитики назначили залог в 6 млн

Экс-замминистру соцполитики назначили залог в 6 млн

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 17:11
Экс-заместителю министра соцполитики определили залог
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога к экс-заместителю министра социальной политики и бывшему руководителю департамента Министерства соцполитики. Экс-чиновники нанесли государственному бюджету более 29 млн грн убытков.

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Читайте также:

Экс-заместителю министра соцполитики определили залог

"Коррупция при закупке программного обеспечения для Минсоцполитики: применены меры пресечения к двум исполнителям преступления", — сообщили в САП.

Отмечается, что в понедельник, 15 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) применил меру пресечения к двум подозреваемым по делу по факту закупки программного обеспечения для Минсоцполитики, которая нанесла государственному бюджету более 29 млн грн убытков.

Решением суда к бывшим заместителю министра социальной политики и руководителю департамента Минсоцполитики применены меры пресечения в виде залога в размере 6 056 000 грн и 280 000 грн соответственно с возложением процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного средства контроля.

Заметим, что САП не называет имена и фамилии экс-чиновников, которым определили залог. Однако журналист Олег Новиков сообщил, что речь идет о Валерии Бушкове. НАБУ и САП подозревают его, предпринимателя Романа Коваля, экс-заместителя председателя Госспецсвязи Виктора Жору, экс-руководителя Пенсионного фонда Алексея Зарудного и других в злоупотреблениях на 29 млн грн.

По данным следствия, в 2020-2021 годах они организовали схему закупки программного обеспечения по завышенным ценам.

Корупція Мінсоцполітики
Скриншот сообщения САП/Facebook

Недавно разоблачили масштабную схему растраты средств бюджета Киева — столица понесла убытки на более чем 103 миллиона гривен.

Ранее мы информировали, что экс-чиновник Шевченковской районной государственной администрации в Киеве переплатил более 1,8 млн гривен за ремонт школьных укрытий.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
