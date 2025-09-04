Видео
Нанесли ущерб бюджету на 29 млн грн — разоблачен ряд чиновников

Нанесли ущерб бюджету на 29 млн грн — разоблачен ряд чиновников

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 22:02
Чиновники нанесли ущерб госбюджету на 29 млн грн
Работники СБУ во время задержания. Иллюстративное фото: СБУ/Telegram

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении пяти лицам, причастным к коррупционной схеме по закупке программного обеспечения для Минсоцполитики. Они нанесли государственному бюджету более 29 миллионов гривен убытков.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ в четверг, 4 сентября.

Читайте также:

Ряд должностных лиц уличены в хищении почти 30 млн грн

Итак, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти лицам, среди которых бывшие должностные лица Минсоцполитики, Госспецсвязи и Пенсионного фонда, причастным к коррупционной схеме по закупке программного обеспечения для Минсоцполитики, которая нанесла государственному бюджету более 29 млн грн убытков.

Среди подозреваемых:

  • бывший заместитель министра социальной политики;
  • руководитель департамента Минсоцполитики;
  • бывший заместитель председателя Госспецсвязи;
  • владелец группы компаний (организатор схемы);
  • его сотрудник, бывший глава Пенсионного фонда Украины.

По данным следствия, в 2020-2021 годах владелец группы компаний вместе с должностными лицами Минсоцполитики, Госспецсвязи и бывшим председателем Пенсионного фонда организовали схему закупки программного обеспечения по завышенным ценам.

Сначала они остановили уже начатый в министерстве проект по информатизации, на который потратили более 950 тыс. долл. США, чтобы открыть путь для подконтрольной компании. Далее обеспечили проведение тендера с условиями, которые отсекали других участников, и привлекли еще одну подконтрольную компанию для создания видимости конкуренции.

В результате Минсоцполитики заключило договор с "нужным" поставщиком, который поставил программное обеспечение по завышенной цене, что привело к убыткам государственному бюджету на более чем 29 млн грн.

Квалификация: ч. 2 ст. 364 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме этого эпизода, организатор схемы и бывший заместитель председателя Госспецсвязи уже являются обвиняемыми по делу о завладении более 62 млн грн при закупках программного обеспечения в Госспецсвязи, которое находится на рассмотрении в ВАКС.

Схема посадовці НАБУ
Скриншот сообщения НАБУ/Facebook

Напомним, что недавно Национальное антикоррупционное бюро начало расследование в отношении производителя ракеты "Фламинго".

Ранее разоблачили масштабную схему растраты средств бюджета Киева, в результате которой столица понесла убытки на более чем 103 миллиона гривен.

НАБУ коррупция САП чиновники наказание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
