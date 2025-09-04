Посадовці завдали збитків держбюджету на 29 млн грн

Відео
Головна Новини дня Завдали збитків бюджету на 29 млн грн — викрито низку посадовців

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 22:02
Працівники СБУ під час затримання. Ілюстративне фото: СБУ/Telegram

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру п’ятьом особам, причетним до корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики. Вони завдали державному бюджету більш ніж 29 мільйонів гривень збитків.

Про це інформує пресслужба НАБУ у четвер, 4 вересня.

Отже, НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом особам, серед яких колишні посадовці Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та Пенсійного фонду, причетним до корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики, що завдала державному бюджету понад 29 млн грн збитків.

Серед підозрюваних:

  • колишній заступник міністра соціальної політики;
  • керівник департаменту Мінсоцполітики;
  • колишній заступник голови Держспецзв’язку;
  • власник групи компаній (організатор схеми);
  • його співробітник, колишній голова Пенсійного фонду України. 

За даними слідства, у 2020–2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та колишнім головою Пенсійного фонду організували схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами.

Спочатку вони зупинили вже розпочатий у міністерстві проєкт з інформатизації, на який витратили понад 950 тис. дол. США, щоб відкрити шлях для підконтрольної компанії. Далі забезпечили проведення тендеру з умовами, які відсікали інших учасників, і залучили ще одну підконтрольну компанію для створення видимості конкуренції.

У результаті Мінсоцполітики уклало договір із "потрібним" постачальником, який поставив програмне забезпечення за завищеною ціною, що призвело до збитків державному бюджету на понад 29 млн грн.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 364 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Крім цього епізоду, організатор схеми та колишній заступник голови Держспецзв’язку вже є обвинуваченими у справі про заволодіння понад 62 млн грн під час закупівель програмного забезпечення у Держспецзв’язку, яка перебуває на розгляді у ВАКС.

Схема посадовці НАБУ
Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування щодо виробника ракети "Фламінго".

Раніше викрили масштабну схему розтрати коштів бюджету Києва, внаслідок якої столиця зазнала збитків на понад 103 мільйони гривень.

НАБУ корупція САП чиновники покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
