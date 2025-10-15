Видео
Україна
Дело Пивоварского — ВАКС вынес новое решение по экс-министру

Дело Пивоварского — ВАКС вынес новое решение по экс-министру

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 16:41
ВАКС закрыл дело экс-министра инфраструктуры Пивоварского
Андрей Пивоварский. Фото: Facebook Андрея Пивоварского

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение закрыть дело против бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского. Чиновника подозревали в том, что он предоставил частным компаниям разрешение получать 50% от ставки корабельного сбора в одном из морских портов.

Об этом бывший министр инфраструктуры Андрей Пивоварский написал в Facebook в среду, 15 октября.

Дело экс-министра инфраструктуры Пивоварского

"Высший антикоррупционный суд закрыл мое дело по срокам давности. Аресты с имущества сняли", — написал он.

НАБУ сообщило о подозрении Пивоварскому еще в феврале 2023 года. Позже ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога 10 млн грн.

По версии стороны обвинения, в 2015 году министр совместно со своим первым заместителем Владимиром Шульмейстером, который также был председателем тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный".

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре утверждали, что этот приказ был издан несмотря на то, что акватория морского порта "Южный" является госсобственностью и находится в пользовании "АМПУ" и право на сборы принадлежит исключительно госпредприятию.

САП сообщала, что ГП "АМПУ" было нанесено более 49,63 млн долларов убытков.

Напомним, мы писали, что руководитель НАБУ Семен Кривонос объяснил конфликт с СБУ.

Также мы сообщали, что экс-заместителю министра соцполитики определили размер залога.

Анастасия Писаненко
Автор:
Анастасия Писаненко
