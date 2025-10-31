Відео
Україна
Справа Насірова — ВАКС оголосив вирок після шести років розгляду

Справа Насірова — ВАКС оголосив вирок після шести років розгляду

Дата публікації: 31 жовтня 2025 22:55
Оновлено: 22:55
Вищий антикорсуд засудив Насірова до 6 років тюрми
Екскерівник Державної фіскальної служби Роман Насіров. Фото: УНІАН

Вищий антикорупційний суд України виніс вирок колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Його визнали винним у прийнятті незаконних рішень на користь компаній, пов’язаних із колишнім народним депутатом Олександром Онищенком.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Справа Насірова — ВАКС оголосив вирок після шести років розгляду - фото 1
Пост ЦПК. Фото: скриншот

Деталі справи

Суд призначив Насірову покарання у вигляді шести років позбавлення волі, штрафу в розмірі 17 тисяч гривень — це максимальна санкція, передбачена статтею — та заборони обіймати певні посади протягом трьох років.

Водночас спільника ексчиновника, Володимира Новікова, суд виправдав. Цивільний позов про стягнення з обвинувачених 44 мільйонів гривень залишили без задоволення. До набрання вироком законної сили суд вирішив взяти Насірова під варту.

Вирок ухвалили судді Ігор Строгий, Леся Федорак і Віктор Ногачевський.

Справу проти Романа Насірова було передано до суду ще у листопаді 2017 року. Спершу її розглядав Шевченківський суд Києва, який за два роки так і не зміг зачитати обвинувальний акт. У вересні 2019 року провадження передали до Вищого антикорупційного суду, де воно розглядалося понад шість років. За цей час відбулося більше ніж 200 судових засідань.

Попри численні спроби затягування процесу з боку захисту, суд нарешті ухвалив обвинувальний вирок. Втім, остаточна крапка у справі ще не поставлена — Апеляційна палата ВАКС має розглянути скарги на рішення до середини квітня 2026 року. Якщо ж цього не станеться, Насіров може уникнути відповідальності через закінчення строків давності.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про взяття під варту колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Окрім цього, суд значно підвищив суму застави — тепер вона становить 40 мільйонів гривень.

Раніше Насіров приєднався до лав ЗСУ під час судового засідання над ним через корупцію. Однак згодом наказ скасували.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
