Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дело Насирова — ВАКС вынес приговор после шести лет рассмотрения

Дело Насирова — ВАКС вынес приговор после шести лет рассмотрения

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 22:55
обновлено: 22:55
Высший антикорсуд приговорил Насирова к 6 годам тюрьмы
Экс-руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров. Фото: УНИАН

Высший антикоррупционный суд Украины вынес приговор бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову. Его признали виновным в принятии незаконных решений в пользу компаний, связанных с бывшим народным депутатом Александром Онищенко.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Реклама
Читайте также:
Дело Насирова — ВАКС вынес приговор после шести лет рассмотрения - фото 1
Пост ЦПК. Фото: скриншот

Детали дела

Суд назначил Насирову наказание в виде шести лет лишения свободы, штрафа в размере 17 тысяч гривен — это максимальная санкция, предусмотренная статьей — и запрета занимать определенные должности в течение трех лет.

В то же время сообщника экс-чиновника, Владимира Новикова, суд оправдал. Гражданский иск о взыскании с обвиняемых 44 миллионов гривен оставили без удовлетворения. До вступления приговора в законную силу суд решил взять Насирова под стражу.

Приговор вынесли судьи Игорь Строгий, Леся Федорак и Виктор Ногачевский.

Дело против Романа Насирова было передано в суд еще в ноябре 2017 года. Сначала его рассматривал Шевченковский суд Киева, который за два года так и не смог зачитать обвинительный акт. В сентябре 2019 года производство передали в Высший антикоррупционный суд, где оно рассматривалось более шести лет. За это время состоялось более 200 судебных заседаний.

Несмотря на многочисленные попытки затягивания процесса со стороны защиты, суд наконец вынес обвинительный приговор. Впрочем, окончательная точка в деле еще не поставлена - Апелляционная палата ВАКС должна рассмотреть жалобы на решение до середины апреля 2026 года. Если же этого не произойдет, Насиров может избежать ответственности из-за истечения сроков давности.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о заключении под стражу бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Кроме этого, суд значительно повысил сумму залога - теперь она составляет 40 миллионов гривен.

Ранее Насиров присоединился в ряды ВСУ во время судебного заседания над ним из-за коррупции. Однако впоследствии приказ отменили.

суд Роман Насиров коррупция ВАКС судебные решения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации