Высший антикорсуд приговорил Насирова к 6 годам тюрьмы

Высший антикоррупционный суд Украины вынес приговор бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову. Его признали виновным в принятии незаконных решений в пользу компаний, связанных с бывшим народным депутатом Александром Онищенко.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Детали дела

Суд назначил Насирову наказание в виде шести лет лишения свободы, штрафа в размере 17 тысяч гривен — это максимальная санкция, предусмотренная статьей — и запрета занимать определенные должности в течение трех лет.

В то же время сообщника экс-чиновника, Владимира Новикова, суд оправдал. Гражданский иск о взыскании с обвиняемых 44 миллионов гривен оставили без удовлетворения. До вступления приговора в законную силу суд решил взять Насирова под стражу.

Приговор вынесли судьи Игорь Строгий, Леся Федорак и Виктор Ногачевский.

Дело против Романа Насирова было передано в суд еще в ноябре 2017 года. Сначала его рассматривал Шевченковский суд Киева, который за два года так и не смог зачитать обвинительный акт. В сентябре 2019 года производство передали в Высший антикоррупционный суд, где оно рассматривалось более шести лет. За это время состоялось более 200 судебных заседаний.

Несмотря на многочисленные попытки затягивания процесса со стороны защиты, суд наконец вынес обвинительный приговор. Впрочем, окончательная точка в деле еще не поставлена - Апелляционная палата ВАКС должна рассмотреть жалобы на решение до середины апреля 2026 года. Если же этого не произойдет, Насиров может избежать ответственности из-за истечения сроков давности.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о заключении под стражу бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Кроме этого, суд значительно повысил сумму залога - теперь она составляет 40 миллионов гривен.

Ранее Насиров присоединился в ряды ВСУ во время судебного заседания над ним из-за коррупции. Однако впоследствии приказ отменили.