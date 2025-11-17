Григорій Мамка пов'язан із справой Міндіча - що відомо

Григорій Мамка. Фото: Facebook Григорія Мамки

У провадженні, пов’язаному з корупційними схемами в "Енергоатомі", з'явився ще один фігурант. Йдеться про народного депутата з групи "Платформа за життя та мир" Григорія Мамки.

Про це повідомив керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки, передає Інтерфакс.

Григорій Мамка пов'язан зі справой Міндіча

Під час відповіді на запитання Мамки про згадані у справі кошти та їхнє походження, Абакумов зазначив: "Підозру за цим злочином уже оголошено безпосереднім учасникам злочинної організації. У подробиці вдаватися не буду і детально на ваші запитання теж не відповідатиму, оскільки ваше прізвище також присутнє на плівках".

У 2019 році Мамка став народним депутатом, пройшовши до Верховної Ради під №23 у списку партії "Опозиційна платформа — За життя", членом якої він тоді був.

Нагадаємо, НАБУ розпочало операцію "Мідас", яка стосується корупції в сфері енергетики.

Керівник ГУР Кирило Буданов відзначив професійну роботу антикорупційних органів, наголосивши, що їхнє втручання дозволило своєчасно зупинити незаконні процеси.