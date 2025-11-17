Видео
Україна
Видео

Дело Миндича — на пленках фигурирует нардеп от бывшей ОПЗЖ

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 23:14
обновлено: 23:27
Григорий Мамка связан с делом Миндича - что известно
Григорий Мамка. Фото: Facebook Григория Мамки

В производстве, связанном с коррупционными схемами в "Энергоатоме", появился еще один фигурант. Речь идет о народном депутате из группы "Платформа за жизнь и мир" Григории Мамке.

Об этом сообщил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Александр Абакумов во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности, передает Интерфакс.

Григорий Мамка связан с делом Миндича

Отвечая на вопрос Мамки об упомянутых в деле средствах и их происхождении, Абакумов отметил: "Подозрение по этому преступлению уже объявлено непосредственным участникам преступной организации. В подробности вдаваться не буду и подробно на ваши вопросы тоже не буду отвечать, поскольку ваша фамилия также присутствует на пленках".

В 2019 году Мамка стал народным депутатом, пройдя в Верховную Раду под №23 в списке партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", членом которой он тогда был.

Напомним, НАБУ начало операцию "Мидас", которая касается коррупции в сфере энергетики.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил профессиональную работу антикоррупционных органов, отметив, что их вмешательство позволило своевременно остановить незаконные процессы.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
