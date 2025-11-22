Справа "Мідас" — у ДБР відповіли, чи був тиск

Працівники ДБР. Ілюстративне фото: radiosvoboda.org

Працівники Державного бюро розслідувань не виявили наявність тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників бюро. Такими є попередні висновки перевірки інформації, яка з’явилася у ЗМІ після спецоперації НАБУ та САП і оприлюднення відповідних аудіозаписів.

Про це інформує пресслужба ДБР у суботу, 22 листопада.

Зазначається, що за ініціативи директора Державного бюро розслідування 14 листопада 2025 року Головне слідче управління ДБР внесло до ЄРДР відомості за ознаками можливого вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Слідчими перевірено інформацію, оприлюднену медіа, зокрема щодо:

можливого отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг та перспективи розслідувань;

можливого тиску на окремих посадовців;

можливого проведення обшуків "на замовлення" фігурантів кримінального провадження у так званій "справі Мідас", розслідування якої веде НАБУ.

За даними ДБР, наразі допитано вже понад 30 осіб, проведено 12 впізнань за фотознімками, скеровано 19 запитів.

З’ясовано, що відвідування деякими фігурантами справи НАБУ будівлі ДБР було викликане обставинами, повʼязаними з розслідуванням окремого кримінального провадження.

У бюро наголосили, що особливо ретельно перевірено можливий вплив фігурантів справи "Мідас" на співробітників ДБР. За результатами розслідування встановлено: жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників ДБР не здійснювалося, будь-які дії на прохання фігурантів справи НАБУ не вчинялися.

Щодо згаданих у ЗМІ "плівок", де фігурує ДБР, — інформація про будь-який вплив на працівників бюро не підтверджується. Аналіз наявних у медіа діалогів вказує лише на бажання фігурантів отримати доступ до слідчих органів, а не на реальні факти впливу чи досягнуті домовленості.

Наголошується, що про отримані у ході проведеного ДБР розслідування результати поінформовано Голову ТСК Верховної Ради України із наданням вичерпної інформації про встановлені факти та проведенні слідчі дії.

Досудове розслідування триває. Заплановано проведення додаткових слідчих та процесуальних дій для остаточного спростування або підтвердження іншої інформації, яка з’являється у медіа та стосується працівників Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що операція "Мідас" — розслідування антикорупційних органів НАБУ та САП щодо можливого розкрадання великої суми грошей в енергетичній сфері України під час повномасштабної війни, розпочате 2024 року.

Раніше ми інформували, що заступник прокурора САП спростував інформацію, що його звільнили через злив інформації щодо розслідувань у межах справи "Мідас".

Також стало відомо, хто з фігурантів вже отримав офіційні підозри від НАБУ у межах операції "Мідас".